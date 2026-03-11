Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

結論からお伝えします。「無骨シェラパン」は、ソロキャンプの調理ギアをこれ1セットに集約できる鉄の道具。焼いて、煮て、そのまま食べる。しかも鉄なのにとにかく軽い。実際に、このセットを携えてデイキャンプに出かけた際の体験結果をお届けします。

第一印象、コンパクトで軽い

Photo: 山田洋路

届いた箱を開けてみると、想像していた鉄フライパンとは一線を画す第一印象でした。まずはこのコンパクトさ。鉄ミニフライパンと鉄シェラカップがぴったりを重なり、手持ちのアルミクッカーセットとほぼ同じくらいのサイズ感に収まっています。

手に取ると、「ずっしり……」ではなく、「あれ、軽い！」。スキレットのような重厚感を想像していただけに、この軽さはうれしい誤算でした。メーカーによると職人の技で軽量化を実現しているとのことですが、実際に持つと説得力が違います。

鉄シェラカップの中にスパイスの小瓶を入れ、その上に鉄ミニフライパンを重ねると、ほぼクッカー1つ分のスペースに。ソロキャンプ用のバックパックに収めるときは、普段のアルミセットと入れ替える感覚で中身にほとんど変化がありません。

Photo: 山田洋路

表面はハードテンパー加工が施された黒い肌。均一なマットブラックではなく、絶妙なムラや斑点があります。これが職人が1つずつ手作業で焼き入れた証だと思うと、工業製品にはない風合いにむしろ愛着が湧くもの。油がなじんでどう表情が変わっていくのか、これからが楽しみです。

持ち手と本体が一体で成形されているのも、手に取るとよくわかります。継ぎ目やネジが一切ない。キャンプ後の片付けで食材カスが挟まる心配がないのは、フィールドでありがたいポイントですね。

バーナーでスープ--フライパンを「蓋」にする合わせ技

Photo: 山田洋路

「無骨シェラパン」の実力を試すべく、デイキャンプに繰り出してみました。最初の調理は、シングルバーナーでつくる即席スープ。ここで試したかったのが、フライパンを蓋として使う合わせ技です。

鉄ミニフライパンをシェラカップの上にかぶせると、深型のカップにぴったりフィット。蓋をすることで熱が逃げず、沸騰までの時間が短く感じました。フライパンと鍋の2ピースセットだからこそできるこの使い方は、燃料を効率よく使いたいソロキャンプでは実用的です。

焚き火もIHもOK。「炒・焼・揚・煮・茹・沸」がこれ1つで完結する鉄フライパン×鉄鍋 8,580円 【数量限定 4300円OFF】無骨シェラパン(フライパン&鍋) 1点 商品をチェックする

焚き火でアヒージョ--鉄の蓄熱性が火力をカバー

Photo: 山田洋路

次はミニバーベキューコンロの上で、フライパンを使ったアヒージョに挑戦。ここで1つ誤算があり、薪が少なかったため火力が安定しませんでした。しかし結果的に、これが鉄の蓄熱性を実感する体験に。炎が弱まってもフライパン自体が熱を蓄えているので、油の温度が急激に下がりません。

ミニトマトはじわじわと色づき、エビにも均一に火が通っていきます。火力のムラを鉄の蓄熱がきれいに吸収してくれる感覚。不安定な火力こそ、鉄の本領が発揮されるフィールドだと改めて実感しました。

ワンクッカースタイルで実食--重さを忘れる軽さ

Photo: 山田洋路

今回はあえて食器を持ってこず、調理したアヒージョを「無骨シェラパン」からそのままいただきます。鋳鉄のスキレットは重く、食べる動作が筋トレのようになることもありますが、無骨シェラパンにはその感覚がありません。

鉄としては軽量なおかげで、重さを意識せず自然に食べられます。片手で傾けて、パンをオイルに浸す動作もスムーズ。見た目もスキレット同様に「映える」ルックスなので、そのままテーブルに出しても様になります。食べ終わったらペーパーで軽く拭くだけ。この手軽さは、ソロキャンプの面倒を減らしたいというニーズにフィットしています。

キャンプと自宅キッチンを「シームレス」に

Photo: 山田洋路

「無骨シェラパン」は、ガス火、IH、直火、オーブンまで対応しています。つまり、キャンプから帰ってきたら、洗ってそのまま自宅のIHキッチンで使えるということ。キャンプ用と自宅用で道具を分ける必要がなく、1つの道具をじっくり使い込んで育てていく--そんな暮らし方が、この1セットで始められます。

道具選びに妥協したくないソロキャンパーにとって、「無骨シェラパン」は外せない選択肢になりそうです。早期割引でお得に手に入れられるチャンスもあるので、気になった方はぜひキャンペーンページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり株式会社いちばんぼしより製品の貸し出しを受けております。