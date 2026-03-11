Photo: 納富廉邦

「0秒読書」というなかなか挑発的な名前のアプリが登場した。

いくらなんでもそれは言い過ぎではないのかと思っていたところ、発売元の「ソースネクスト」からプレス用に1ヶ月のお試しアカウントをいただいたので、とにかく試したみた。

電子書籍をPDF化する単機能ツール

Photo: 納富廉邦

アプリとしての機能はいたってシンプル。

通常、電子書籍で購入した本はテキストの抜き出しができないようになっているが、KindleやHontoなどのPC用のアプリを提供している電子書籍のページを1ページずつスクリーン・キャプチャしてくれて、その内容をPDF化してくれるという、言ってしまえば、それだけの単機能アプリなのだ。

Photo: 納富廉邦

PDFで保存するときに、OCR（画像データから文字を抽出し、編集可能なテキストデータへ自動変換する技術）をかけてくれるので、はき出されるPDFにはテキスト情報が含まれる。

なので、そのファイルをChatGPTやCapilot、Notebook LMなどのAIに読み込ませることで要約させたり、あらすじや内容のリストなどを作らせるなど、AIで活用できるように補助する、本当にそれだけのアプリなのだけれど、確かに、これは助かる。

PDF化されたコンテンツは著作権を保護

Photo: 納富廉邦

試しに350ページほどの新書を読み込ませてみた。ページのキャプチャに約5分、それをPDFとして書き出すのにさらに5分ほど。計10分で検索可能なPDF化が完了する。

内部にライブラリの機能はないので、PDF書き出しを行わないでアプリを閉じると、キャプチャしたファイルも消えるので注意。

Photo: 納富廉邦

そして、これがこのアプリの肝なのだけど、PDF保存するときに「作成されたPDFファイルには。お客様のアカウント情報などが自動で埋め込まれます」云々といったダイアログが表示されるのだ。

つまり、作成したPDFをネットに上げたりすると、アップロードした個人が特定される。

このアプリを使わなくても、自分で1ページずつスクリーンキャプチャして、それをPDF化すれば電子書籍のテキスト化は可能なのだが、「0秒読書」が上手い方法だと思うのは、無断配布さえ防げれば、電子書籍の個人利用の範疇に収まるという、この仕組み。使用料が1ヶ月4,980円（税込）、1年12,980円（税込）と比較的高いのも、著作権保護の範囲内なのではという気がしている。

確かに読書は0秒。あとはユーザー次第

Photo: 納富廉邦

まあ、完全に「白」かというと難しいけれど、電子書籍ユーザーとしては、DRM（デジタルコンテンツの不正コピーや無断共有を防ぎ、著作権を保護する技術やプロセスの総称）のためにお金を出して買っているのに、コピペもできず使いにくいとか、バックアップが取れない不安とか、いろいろあるわけで、個人利用に限るならいいじゃないかと思ってしまうのも確か。

Photo: 納富廉邦 撮影した電子書籍をAIで要約した

アプリ名の「0秒読書」というのも上手いネーミングで、電子書籍のキャプチャからPDF化まで、まったく本を読まずに作業が完了するし、それをAIに読ませたあとの「要約文」はすでに「本」ではないから、それを読むのは「読書」ではないけど、内容は把握できる。確かに読書時間自体は「0秒」なのだ。

とはいえ、本の内容に合わせて、どういう形で要約させるかとか、欲しい情報はその本の中にあったのかどうかなどを考えて、プロンプトを考えていると、読んだ方が早い気もしてくる。1日990円というプランもあるので、必要になったらその都度購入という選択もよさそうだ。