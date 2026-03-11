「第二ボタン」は死語じゃなかった！　Z・α世代の８割が認知し、あえて昭和の風習に走るエモい理由

「第二ボタン」、若者の８割が認知

卒業式シーズン真っただ中の現在。卒業式といえば“第二ボタン”というイメージを持つ人も多いのではないだろうか。ある程度年齢が上の人たちにとっては定番の風習だが、現在の10代もこの風習を知っているのだろうか？

そんな疑問を解決してくれたのが、大手制服メーカーでおなじみ、カンコー学生服が中高生1200人に行った『【2026年最新】卒業式トレンド調査 第二ボタンはもう古い？』アンケートだ。

このアンケートによると「第二ボタンの風習を知っていますか？」には80.6%が「知っている」と答えている。さらに実際に第二ボタンをもらったり、渡したりしたことがあるという人は27.2％と約４人に１人、中学生のみに限ると30.8％まで上昇する。

昭和文化を再編集する若者たち

令和のこの時代、デジタルネイティブであり、Z世代・α世代と呼ばれる中高生の間でも、なぜいまだに第二ボタンの風習が残っているのか？ 「新消費をつくるα世代 答えありきで考える『メタ認知力』」（日経BP）などの著書があり、Z世代・α世代研究を行っている産業能率大学 経営学部 教授の小々馬敦（こごま・あつし）氏に話を聞いた。

「アンケート結果を見ると、私の実感よりも認知度が高いなという感想です。そこで大学のゼミ生に聞いてみたら、約９割が知っていて、実際にもらったり、あげたりしたことがある人は１割ほどでした。知るきっかけは漫画やアニメなどだそうで、このアンケートにある中高生も同様のプロセスで知っているのではないでしょうか」（小々馬氏）

漫画やアニメ、またはドラマや映画などのエンタメコンテンツを通して、第二ボタンの風習は世代を超えて受け継がれているようだ。

また、知識としてその風習を知っているとはいえ、デジタルネイティブであるＺ世代・α世代が、多くの体験がSNSなどデジタルを介して行われている中、制服のボタンという物理的なモノを贈る風習を実際に行うのはなぜだろうか。

「彼らの世代にとってSNSは“今のため”のツールであって、それとは別に思い出として残るモノを大切にする傾向があります。例えば、写真をあえて現像したり、手紙を渡したりということも多く行われています。

また、この世代の特徴として挙げられるのが“古い＝ダサい”という感覚があまりないという点です。古くてもよいコンテンツを掘り起こして、そこにひと手間加えることで価値を高める。昔からの風習やコンテンツを再編集して楽しんでいるのを多く見かけます」

Z世代・α世代は第二ボタンもそれ自体を古い＝ダサいとせずに、自らの価値観で取り入れ、さらに自分たちで付加価値をつけて楽しんでいる側面があるようだ。もしかすると、モノに対する意識は上の世代よりもアップデートされているのかもしれない。

ネクタイや名札？ 令和の卒業式

では、生徒たちを指導する教員から見ると、これらの風習は変化しているのだろうか？

東京都内の公立中学校に勤務する教諭は「うちの学校の制服がブレザーなので、第二ボタンについては聞いたことがありません。その代わり、男子はネクタイ、女子はリボンをあげたり、もらったりしているようです」と、第二ボタン以外にも、記念や思い出のモノとしてやり取りされていることも。

小々馬氏も「今のゼミ生に聞くと、第二ボタンだけでなく、名札やジャージをもらったり、引き継いだりすることもあるようです」といい、モノのやり取りは健在だ。

一方、前出とは別の公立中学校の教諭は「リサイクル制服にすることもあるので、なるべくボタンなどは取らないように指導しています。リサイクル制服は学校やPTAが取り仕切っているところもあるので、学校によってはボタンのやり取りができないところがあるのではないでしょうか」と、ボタンのやり取りが制限されている事例もあった。

そんなリサイクル制服を扱う『さくらや』に制服の第二ボタンの有無を聞くと「当店はリユース用で同校の学生さんに着用いただくことが目的となりますので、お持ち込みいただく制服もボタンが欠品していたことは、これまでほぼありません」とのこと。リサイクル制服という側面から見ると、第二ボタンの風習とはまた違った“ボタン事情”が見えてくる。こちらもまた違う機会に掘り下げてみたいテーマだ。

実は昔も今も経験者は約３割？

最後に前述の小々馬氏に自身の中学、高校時代を振り返ってもらうと、意外（？）な印象を述べてくれた。

「私は1960年生まれで、中学卒業が1976年、高校卒業が1979年ですが、当時は第二ボタンの風習を『時代遅れだな』と感じたことを覚えています。

というのも、たしかこの風習は1960年の映画がきっかけに始まったと記憶しています（※カンコー学生服のWEBサイトによると1960年公開の映画『予科練物語 紺碧の空遠く』という説も）。つまり、私が学校を卒業するときには“流行が一回りした”状況だったんですね。

また、私の世代でも第二ボタンの風習はほとんどの人が知っていても、実際にもらったりあげたりしている人は３割ほどだったと記憶しています。つまり、私の世代も今の世代も第二ボタンをもらったりあげたりしている割合は変わらないのではないでしょうか」

この原稿を書いている筆者は1980年生まれ。たしかに中学時代の卒業式を振り返ると、ボタンをあげたりもらったりしている人は全員ではなく、半分以下、おそらく３割前後だったのではないかと記憶している。

つまり、時代が変わっても風習として残り、実際にやり取りしている割合は実は変わっていないということなのではないだろうか。

第二ボタンの風習は1960年代に始まり、その流行が一回りして古くなりかけたが、漫画やアニメなどの影響で受け継がれてきたという背景を持ち、そこへ古い文化を再編集して楽しむという新しい世代が、新たな価値観を生み出そうとしている過渡期なのかもしれない。

かくいう筆者も、中学生の頃に後輩の女子生徒にねだられてボタンをあげた経験がある。この人生において最大級の成功体験を、生涯大切にし続けたい（時には若い世代に自慢したい）ので、第二ボタンの風習はこれからもずっと続いてほしいと願っている。

取材・文：高橋ダイスケ