GKキンスキーはチェコ代表に招集歴のある22歳

欧州最高峰の舞台で衝撃のミスが飛び出した。

イングランド・プレミアリーグのトッテナムは、現地時間3月10日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第1戦でスペイン1部アトレティコ・マドリーに2−5の大敗。前半6分にチェコ代表に招集歴のあるGKアントニーン・キンスキーが、ゴール前で転倒したことがきっかけで先制点を奪われている。

イゴール・トゥドール監督がスタメンに抜擢したキンスキーは、今シーズンここまで国内カップ戦で2試合に出場したのみ。CLの大舞台に先発したが、前半6分に衝撃的なミスで先制点に絡んでしまう。

自陣でセンターバックの選手達とビルドアップをしていたキンスキーだったが、ロングボールを蹴ろうとした際に軸足を滑らせて転倒。ボールは不運にも相手FWアデモラ・ルックマンの下に飛んでしまい、そのボールはジュリアン・アルバレスを経由してマルコス・ジョレンテへと冷静につながれ、ゴールネットを揺らされてしまった。

アルバレスからパスが出た際、エリア内にいたアントワーヌ・グリーズマンも足を滑らせており、エリア内は滑りやすい状態だったと思われるが、不運な失点になった。若いGKはこれに動揺したか、その後も精彩を欠いて開始15分で3失点。わずか17分でベンチへと下げられて、GKグリエルモ・ヴィカーリオが投入された。

英メディア「インディペンディエント」は「キンスキーは、CLデビュー戦で17分間で3失点を喫し、悲惨な結果に終わった」と報道。トゥドール監督の決断は「完全に裏目に出た」と伝えた。また米スポーツ局「ESPN」も「アントニーン・キンスキーはCLデビューを果たしたが、17分で交代となった。同情するしかない」と報道した。

2月に監督交代を行ったトッテナムだが、トゥドール新監督の下では4連敗スタート。泥沼に陥っている。（FOOTBALL ZONE編集部）