東日本大震災をきっかけに、被災者に車を無料で貸し出す支援が始まりました。支援の拠点は全国に広がっていますが、車と運営費が不足しているため、さらなる協力を呼びかけています。

福岡県筑紫野市で廃車の解体などを行う工場です。



■オートリサイクルナカシマ福岡・平本真樹さん

「こちらが、今から解体する車です。」



廃車は通常、解体後の部品や金属の価値などによって買い取り金額が決められ、元の所有者に代金が支払われます。





一方で、この工場では2年ほど前から、無償で寄付された廃車の受け入れも行っています。寄付された廃車は解体したあと、部品や金属を売却して被災地を支援する活動の資金にしています。■平本さん「車としての価値がなくなったと感じる方もいると思いますが、我々はそこから価値を見出すことができます。我々が力になれる部分としては、そういったところですので（被災地の）手助けにもなると理解してもらえればと思います。」

この資金でまかなわれているのが、被災地で移動手段を失った人や支援団体に車を無料で貸し出す取り組みです。



手がけるのは、宮城県石巻市に拠点を置く日本カーシェアリング協会です。2011年の東日本大震災を機に始まり、ことしで15年になります。



■日本カーシェアリング協会・伊東直人さん

「普段の通勤であったり、病院、買い物に行く移動手段がなかなか確保されていない中で、2011年5月に1台目の寄付が入ったのですが、そこから1つの車をシェアして支援するところからスタートしたのが、私たちの支援のきっかけです。」



全国から寄付された600台の車を活用し、これまでに全国34か所で災害支援の貸し出しを行いました。利用件数は1万件以上です。

ただ今後、大きな災害に備えるためには、車の台数も運営資金も不足しているのが実情です。



■伊東さん

「南海トラフ地震であったり大きな災害が起きた時に、今のうちに車とその維持費などの資金調達が非常に重要になってきます。寄付を集めるにしても、何よりも私たちの活動、その存在の意味を多くの方々に知ってもらえたらと思っています。」



廃車の寄付については、3月末まで寄付額が上乗せされるキャンペーンを行っています。



日本カーシェアリング協会は、ぜひ期間中に寄付を検討してほしいと呼びかけています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月10日午後5時すぎ放送