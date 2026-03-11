現役引退を表明した女子フィギュアスケート選手が、雰囲気ガラリな姿を見せた。

日本スケート連盟の公式インスタグラムに登場したのは、北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（２５）。

１０日に「３月９日に競技からの引退を発表した樋口新葉さんからのメッセージです」とし、樋口が「この度、２２年間のスケート競技人生を引退することに決めました。これからもアイスショーなどでスケートには携わっていく予定です。これまでたくさんの応援、ありがとうございました」と肉声で報告する動画が投稿された。

先日開催されたミラノ・コルティナ五輪では競技の解説で情報番組に引っ張りだこだった樋口。氷上ではアップしていた髪を下ろし、ナチュラルなメイクで、まるで女子アナのような雰囲気に。フォロワーからは「美人さんだし言葉解りやすいので、解説などのお仕事も楽しみにしています」「穏やかで晴れやかなわかちゃんのお顔とお声、そしてこれからもわかちゃんのスケートが見られるのが楽しみです！！」「お顔が柔らかくなった感じがしますね。おつかれさまでした！また素敵な演技楽しみにしています！」などの声が寄せられている。

樋口は２０２２年の北京冬季五輪のＳＰで五輪史上５人目となるトリプルアクセル成功者となり、フリーでもトリプルアクセルを成功させた。９日にＳＮＳで「この度２２年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告した。