『アギトー超能力戦争ー』場面写真14点を解禁 氷川誠＆津上翔一の2ショット 木野薫に何が
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が4月29日に全国公開となる。新規場面写真13点が解禁となった。
【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告 氷川誠が仮面ライダーG7に
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
今回公開された場面写真には、氷川誠（要潤）と津上翔一（賀集利樹）が、何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子（藤田瞳子）とかつての同僚であった北條透（山崎潤）、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘（柴田明良）、「レストランアギト」で食事を楽しむ美杉義彦（升毅）、風谷真魚（秋山莉奈）、美杉太一（田辺季正）らの姿が映し出されている。また、特殊強化装甲服＜G7＞を装着した氷川の表情や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野（樋口隆則）も登場している。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』からおなじみの面々が本作で、どのような活躍を魅せてくれるのか。
そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ（岩永洋昭）や、奇妙なエプロン姿の鬼頭（鈴之助）、卓球のラケットを構える渋川（青島心）や、ツートーンへアスタイルの速見（金田哲（はんにゃ.））など、謎に包まれたキャラクターたちの個性溢れるカットの数々。人類の存亡を揺るがす戦いと共に描かれる、究極の人間ドラマと超能力アクションに期待が高まる場面写真となっています。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告 氷川誠が仮面ライダーG7に
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
今回公開された場面写真には、氷川誠（要潤）と津上翔一（賀集利樹）が、何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子（藤田瞳子）とかつての同僚であった北條透（山崎潤）、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘（柴田明良）、「レストランアギト」で食事を楽しむ美杉義彦（升毅）、風谷真魚（秋山莉奈）、美杉太一（田辺季正）らの姿が映し出されている。また、特殊強化装甲服＜G7＞を装着した氷川の表情や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野（樋口隆則）も登場している。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』からおなじみの面々が本作で、どのような活躍を魅せてくれるのか。
そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ（岩永洋昭）や、奇妙なエプロン姿の鬼頭（鈴之助）、卓球のラケットを構える渋川（青島心）や、ツートーンへアスタイルの速見（金田哲（はんにゃ.））など、謎に包まれたキャラクターたちの個性溢れるカットの数々。人類の存亡を揺るがす戦いと共に描かれる、究極の人間ドラマと超能力アクションに期待が高まる場面写真となっています。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。