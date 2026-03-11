元RADWIMPSのギタリスト桑原彰（40）が11日までにXを更新。バンドメンバーの除名騒動に私見を述べた。

ビジュル系ロックバンド、the GazettEがギタリスト葵の除名を発表したことが話題となる中、桑原は「除名って表記をするあたり相当修復不可能なところまで来てるなとは思ったけど 20年以上もやってたらいろいろあるからもうそこは受け入れてこれからも応援するのか離れるのか決めるしかないよね」と言及。「バンドは奇跡のパワーバランスで成り立ってるから全員が才能あっても続かない気もするし1人のカリスマで全部持ってるのもいつか歪みが生じる気がする」と持論を展開した。

続けて「いろんなパターンがあるからとにかくコミュニケーションが大事です。メンバーと一緒にキャバクラとか行けるか行けないかでバンドの未来変わるから何でも話し合える状況を作るのが1番大事な気がした。売れてきて背負うものも人も増えて家族ができたりしていつの間にか嫌われたりしたらとか考えて心配になって本音で話せなくなる。それぞれ自分のコミニュティにしか顔を出さなくなる」とバンド脱退の経験をもとにつづり、「だから早めに若いうちからバンドメンバーとなるべくキャバクラに行ってほしい。そこではアレンジの話とか仕事の話はやめてバカ騒ぎして楽しんでほしい。お互いいろんな秘密を共有するのは大事だと思う。長く続けたいなら特にお勧め」と独自の考えも記した。