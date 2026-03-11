「武器が好きだから持っていた」法定の“2倍超の威力”持つクロスボウ押収 暴力団組長の男を逮捕 対立抗争に備えて所持か
指定暴力団組長の男が、殺傷能力のあるクロスボウを所持した疑いで逮捕された。クロスボウは法律で定められた基準の2倍以上の威力があったという。
指定暴力団・松葉会系の暴力団組長
東京・八王子市の南大沢署でカメラが捉えたのは、車内からじっと一点を見つめる男。指定暴力団・松葉会系の暴力団組長、武井美喜也容疑者（63）だ。
人の殺傷などを目的に、あるものを自宅に所持していた疑いが持たれている。
当初、警視庁は武井容疑者が拳銃を所持しているという情報を入手した。
2月、群馬県内の関係先を捜索したところ、拳銃は発見されなかった。
対立組織との抗争準備とみて捜査
ところが、和室の押し入れからクロスボウ1丁と矢5本が発見された。
クロスボウは法律で定められた2倍以上の威力があったという。
調べに対し、所持について認めているものの、武井容疑者は殺傷目的について否認し「ただ武器が好きだからという理由で持っていた」と供述している。
警視庁は、対立抗争に備えて所持していたとみて捜査している。
（「イット！」3月10日放送より）