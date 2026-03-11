Novelbrightが、4月1日にリリースするニューアルバム『PYRAMID』の初回盤とNOVELCITY盤（FC盤）に付属する特典映像『Road To PYRAMID～5人で旅したら結構アツかったよ？～』のダイジェスト映像を公開した。

特典映像には、アルバムのリリースを記念して某所を訪れた5人旅の模様や、バンドへの向き合い方をメンバーで語った様子が収められる。ダイジェストでは、メンバー間でのマル秘トークや都内某所での5人旅、そして竹中雄大（Vo）と山田海斗（Gt）による「アイビー」のアコースティック編成でのパフォーマンスを垣間見ることができる。

また、3月9日にはニューアルバムより新曲「Caravan」MV本編を公開。本楽曲は人生という旅（舞台）において、誰もが経験する挫折や孤独、失望、奮起を描いたNovelbright流のエールソングとなっており、MVではメンバーがそれぞれの場所から5人集結して最終的に音をかき鳴らす姿が映し出されている。

さらに、Novelbright史上初となるアリーナツアーのファイナル 神戸公演の模様を収めたライブ映像作品をアルバムと同日にリリース。本作には本編映像に加え、ツアーの舞台裏に密着した特典映像『Behind the scenes of Winding Road tour』も収録されている。

なおNovelbrightは、ニューアルバムを携えて4月より全国ホール＆アリーナツアーを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）