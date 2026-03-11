【Mega March セール】 期間：3月25日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「Mega March セール」を開催している。期間は3月25日まで。

本セールはPS5、PS4のダウンロードソフトを対象としたもの。「仁王３」、「SILENT HILL f - デラックスエディション」などがラインナップされており、期間中は対象商品が最大80%OFFとなる。

なお、割引対象セールのうち一部はセール期間が異なる場合があるため、詳細については商品ページより確認してほしい。

□PSストア「Mega March セール」のページ

【セール対象商品（一部）】

「仁王３」 価格：9,680円 → 8,712円（10%OFF）

「SILENT HILL f - デラックスエディション」 価格：9,790円 → 4,895円（50%OFF）

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」 価格：8,980円 → 6,375円（29%OFF）

