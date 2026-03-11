ZB1ジャン・ハオ、吸い込まれるような眼差しで魅了…卓越した表現力が光る撮影カット公開

ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、グローバルファッション誌の表紙を飾った。

3月10日、ファッション誌『V MAGAZINE CHINA』は、ジャン・ハオが表紙を務める3月号の撮影カットを公開した。

【写真】ジャン・ハオ、卓越した表現力が光る撮影カット

公開されたビジュアルには、ヴィンテージな質感の中で繊細な表情を浮かべるジャン・ハオの多彩な魅力が収められている。「NEW EYE」というコンセプトのもと、ジャン・ハオはレトロなムードを完璧に表現。吸い込まれるような深い眼差しで圧倒的な存在感を放ち、卓越した表現力を改めて証明した。

ジャン・ハオは、世界有数のファッション誌の表紙を次々と飾り、アイコニックな存在感を示している。 アーティスト活動の枠を超え、ファッション界まで席巻する全方位的な活躍は、彼の凄まじいグローバル人気を物語っている。

（写真＝『V MAGAZINE CHINA』）ジャン・ハオ

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは3月13日〜15日にソウル・KSPO DOMEにて、ワールドツアーのフィナーレを飾るアンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR "HERE&NOW" ENCORE」を開催する。公演チケットは全席完売を記録し、高い人気を証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』を経て、ZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。