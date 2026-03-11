火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第8話が、10日に放送された。

本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）

未来（志田）は、颯太（天野）を10年後に返す日が「1月9日」だと圭（萩原護）から知らされる。くしくもその日は、颯太が現代にやって来てからちょうど1年目に当たる日。あの日と同じ状況を再現できれば、颯太は未来へ帰れるはずだという。

寂しさを押し殺し、息子を未来へ返す決意を固めた未来は、颯太に「未来に帰って仲のいいパパとママに会いたい」と思ってもらえるよう、真（兵頭功海）を“まーくん”だと信じ、2人の関係を大切にしようとする。だが、真は未来に打ち明けられないある思いを抱えていた。

放送終了後、SNS上には、「まーくん候補、3人ともいい人だし未来がうらやましい。今のところ、まーくん＝よっしー（塩野瑛久）が濃厚だけど、まーくん先生（小瀧望）も頑張って」「もう将生（塩野）が一番パパじゃん！」「将生が本命ルートを突っ走っているが…」「まー先生、『その時は俺がまーくんになるよ』はよかったけど、出走が遅い気が…」「ワイルドなまー先生もカッコいいね」などのコメントが上がった。

また、「お猿さんの颯太くんがかわいらし過ぎた」「颯太くん頑張ってて偉い」「颯太くん、めっちゃ演技が上手で感心した。特に砂場でわざと失敗して派手に倒れ込む演技が素晴らしかった」などの声もあった。

そのほか、「矢野くん（兵頭）の顔がいっぱい見られてよかった。きっと恋愛と結婚は違うってことを分かったんだろうな」「『俺もすっごく楽しかったです』と未来に伝えるヤノシンの笑顔がとっても切なかった」といったコメントもあった。