嵐の二宮和也（42）が11日、自身のXを更新。「Netflix 2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」として迎えた10日の日本代表（侍ジャパン）とチェコとの一戦後、念願がかなったことを明かした。

侍ジャパンは10日、1次ラウンド第4戦でチェコと対戦。9−0で快勝し、1次ラウンドを全勝とし、1位で準々決勝で進んだ。

同試合でもスペシャルサポーターとして試合前、試合後にNetflixの中継で進行を務めた二宮。試合後、「全試合勝利負けなしでマイアミへ！！嬉しすぎる これからも応援を届けて参りますからね 侍JAPANの皆様！監督コーチ陣スタッフの皆々様も大変お疲れ様でした マイアミでもよろしくお願いします！！」と投稿。

「糸井さんと昨日の分のハイタッチ まだ出来てなかった！！絶対やらなきゃ、、、#にのタッチ」「今日の周東選手のホームランのシーンの時に二盗！三盗！周東！が新たなフェーズに突入しましたね！！ってめちゃ用意していたのにいうタイミングを失い、やはりコメントは用意するものではないと勝手に周東選手に教えて頂いた気になりました」とも記した。

さらに「遅れましたが 神（原辰徳様）から『おぅ！ニノ！写真撮ろうぜ！』っと。気を使って頂きそれだけで感涙でしたが 本当に撮って頂きました。凄いぞ。この人生」と元巨人監督で、09年の第2回WBC優勝監督の原辰徳氏と写真を撮れたことを明かした。

二宮は6日にも同アンバサダーを務める渡辺謙にも、原氏、昨季限りで現役を引退した中田翔氏と登場。この日の試合後、「ただ、一つ心残りは原さんと、、、、、、写真撮りたかった。アタクシの憧れの方、、、」と原氏と写真を撮り損ねたことを悔やんでいた。

かつて野球少年だった二宮にとって、原氏が憧れの人であることを以前から公言している。

この投稿に、ファンからは「神から写真撮ろうぜって嬉しいね」「原監督とニノ！夢の2ショット見てみたいです」「憧れの原さんとツーショット撮れたのね」「それは一生ものの体験ですね…！」「すごっ！原さんから声かけてくれるとかヤバいね」「神からその一言は強すぎますね」などのコメントが集まっている。