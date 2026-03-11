お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、10日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。自身の結婚式のプランを明かした。

今年1月に結婚と第1子誕生を発表したケンコバに、「千原兄弟」千原ジュニアは「アレはどうするんですか、結婚式は？」と聞いた。ご祝儀を渡すタイミングに迷っての質問だったが、ケンコバは「これがね、人によっては嫌がる話かもしれない、僕のリアクションが」と切り出した。

ケンコバが妻に尋ねたところ、妻は「昔からやりたかった」というリゾートウエディングをリクエスト。子供も含めた3人だけで良いとの希望だった。周囲の既婚者から、式については妻の希望に全面的に従うべきだと聞かされていたケンコバは「ラッキー！と思って。ぶっちゃけ、良かった〜と思いましたね」と告白。「大変やってみんな言うし」と、内心及び腰だったことを打ち明けた。

これにジュニアも「申し訳ないけど、あんなに恥ずかしいことはない」と同意。「芸人の結婚式って、やるほうもやし、出席するほうもただの“特番”やから」といい、「スピーチで漫談をかまさなアカンし、誰がウケた、誰がスベった」と振り返った。

「なんやったら結婚式のネタのウケで、人生が変わった芸人がいっぱいいる」というジュニアに、ケンコバも「そういうのがあって、だから結婚式はつらいなと思ってて」と苦笑いした。

その後、数々の結婚式での体験談に花が咲いたが、改めてジュニアは「こっちとしてはやってほしいけどな」とポツリ。「いや〜、でも」と渋るケンコバに、ジュニアは「そらコバがやるってなったら、久しぶりにせいじとネタ合わせするで」と笑顔を見せていた。