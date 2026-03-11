抹茶にストロベリーやレモネード？伊藤園、海外発の自由な“matcha”を日本へ逆輸入

株式会社伊藤園が、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」をリブランディング。

「世界が愛した、自由な matcha。」を新たなコンセプトに掲げ、抹茶にフルーツなどを掛け合わせた新感覚の6製品を、2026年3月23日より順次全国で発売します。

■ 「伝統」から「日常」へ。世界で愛されるカジュアルな“matcha”

近年、海外では抹茶が「健康的でおしゃれな食材」や「ライフスタイルに寄り添う飲み物」として定着しており、アーモンドミルクと合わせたりフルーツと組み合わせたりと、自由なスタイルで日常的に楽しまれています。

一方で、日本国内ではいまだに「抹茶＝伝統文化」「特別な嗜好品」といった堅いイメージが根強いのが現状です。

そこで伊藤園は、2013年に北米で誕生したブランド「matcha LOVE」の展開を通じて、世界で育ったカジュアルな抹茶の楽しみ方を日本へ“逆輸入”することを決定。

コーヒーや紅茶に次ぐ「第3のカフェ飲料」として、若年層や女性を中心に新たな抹茶文化を提案していくとのことです。

■ ストロベリーやココナッツも 個性豊かな6製品が一挙登場

今回登場するのは、国産抹茶を100％使用し、海外で親しまれている素材と掛け合わせた個性豊かなラインナップです。

すぐ飲めるボトル缶飲料としては、甘酸っぱいストロベリーの香りが広がる「抹茶ベリーベリーラテ」と、アーモンドの香ばしさと抹茶の苦みが調和した「抹茶アーモンドラテ」（各280ml・税込216円）が3月23日に登場。

さらに4月6日には、ココナッツ風味のミルク感とゼリーのフルフル食感が楽しめる新感覚飲料「抹茶パンナコッタ」（270g・税込237円）も発売されます。

また、家庭で手軽に作れる粉末タイプも充実しています。水や牛乳で溶かす南国テイストの「抹茶クラウドココナッツ」、水や炭酸水で割って爽快感を味わう「抹茶レモネード」（各75g・税込594円）、そしてカップとマドラーがセットになっていつでもどこでも気軽に飲める「抹茶ラテ CUP」（税込216円）の3種類が、3月23日より同時展開されます。

発売にあわせて、ブランドサイトや公式Instagramでの情報発信、さらには世界観を表現したPR動画の公開なども予定されています。

