【ひらがなクイズ】“九州の温泉県”がヒント！ 空欄の2文字を埋めてストレス解消
思考のコリをほぐす、ちょっとした文字のパズルで頭をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、地図で見る地名から気象現象まで、多彩な角度からセレクトしました。4つの空欄すべてに共通して当てはまる「ひらがな2文字」が何か、絞り込んでみてください。
お□□た
□□かぜ
□□たち
に□□
ヒント：別府や由布院といった、全国的に名高い温泉郷がひしめく九州の県は？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「おい」を当てはめると、次のようになります。
おおいた（大分）
おいかぜ（追い風）
おいたち（生い立ち）
におい（匂い／臭い）
温泉の恵み豊かな「大分（おおいた）」や、物事が順調に進む比喩にも使われる「追い風（おいかぜ）」、そして個人の歩みを綴る「生い立ち（おいたち）」、ふわりと漂う「匂い（におい）」が完成しました。地名、気象、伝記、感覚と、ジャンルの垣根を越えた言葉たちが、特定の2文字を媒介にして結びつきましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
