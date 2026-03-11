ハリポタ『賢者の石』の名場面にちなんだメニューが登場！ 「入学許可証のクレープ」など期間限定で〈スタジオツアー東京〉
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターは、3月18日（水）〜9月6日（日）の期間、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催し限定フード＆スイーツを提供する。
【写真】ダイアゴン横丁でのお買い物リストを表現！ 豪華なアフタヌーンティーも
■遊び心あふれるメニューが登場
今回ハリーが初めてホグワーツへと足を踏み入れた“物語のはじまり”を追体験できる特別企画「ホグワーツからの招待状」にあわせ提供されるのは、映画の印象的なシーンをモチーフにしたスペシャルメニュー。
ラインナップには、ハリーのもとに届いた大量の入学許可証を表現した「入学許可証のクレープ」や、ホグワーツ魔法魔術学校での“組分けの儀式”をテーマにした「組分け帽子チョコレートタルト」など、各名場面にちなんだ遊び心あふれるスイーツが並ぶ。
また、初のクィディッチ対戦をイメージした「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」や、物語後半の緊張感を象徴する「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」が登場。いずれも、映画の世界観を五感で楽しめる期間限定のメニューとなっている。
さらに、スタジオツアー東京と「ハリー・ポッター ショップ 原宿」では、春のバタービールシーズン到来に合わせたキャンペーンを開催。バタービールと指定商品を購入すると缶バッジがもらえるほか、スタジオツアー東京のフロッグカフェでは新作スイーツの「バタービールミニサンデー」を販売する。
【写真】ダイアゴン横丁でのお買い物リストを表現！ 豪華なアフタヌーンティーも
■遊び心あふれるメニューが登場
ラインナップには、ハリーのもとに届いた大量の入学許可証を表現した「入学許可証のクレープ」や、ホグワーツ魔法魔術学校での“組分けの儀式”をテーマにした「組分け帽子チョコレートタルト」など、各名場面にちなんだ遊び心あふれるスイーツが並ぶ。
また、初のクィディッチ対戦をイメージした「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」や、物語後半の緊張感を象徴する「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」が登場。いずれも、映画の世界観を五感で楽しめる期間限定のメニューとなっている。
さらに、スタジオツアー東京と「ハリー・ポッター ショップ 原宿」では、春のバタービールシーズン到来に合わせたキャンペーンを開催。バタービールと指定商品を購入すると缶バッジがもらえるほか、スタジオツアー東京のフロッグカフェでは新作スイーツの「バタービールミニサンデー」を販売する。