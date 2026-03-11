「かつての自分を取り戻した」苦境続いた日本代表MFが復調の兆し！ リーグ週間ベスト11入りで現地絶賛「願わくば、完全に脱却してほしい」
セルティックの日本代表MF旗手怜央が現地時間３月８日のレンジャーズ戦でのパフォーマンスが評価され、スコットランドリーグの週間ベストイレブンに選出された。
旗手は前週のリーグ戦で途中出場からゲームチェンジャーとしての役割を果たし、３月８日のスコティシュカップ準々決勝では、宿敵レンジャーズとのダービーマッチにフル出場。PK戦で３番手のキッカーを務めて成功させ、チームのベスト４進出に貢献した。
リーグ公式サイトは、選出理由について「粘り強いパフォーマンスを見せたセルティックにおいて、日本人ミッドフィールダーの疲れを知らないプレーは際立った。最大のライバルのホームで120分間の激戦の末、最終的にPK戦で勝利を収めた」と説明した。
また、セルティックの専門サイト『Celts Are Here』も注目。「彼はピッチの中央で指揮を執り、セルティックが主導権を握ることを可能にした。久しぶりに見る彼の最高のパフォーマンスの一つで、かつての自分を取り戻したように見えた」と評価している。
続けて、「彼がSPFL（スコットランドリーグ）の週間ベストイレブン選出は驚きではなかった。願わくば、これを機に彼が本来の力を発揮し続け、苦しんできた不調から完全に脱却してほしい」と期待を込めて報じている。
今季は精彩を欠く状況が続き、何度も批判を浴びてきた旗手にとって、復調への重要なターニングポイントとなる可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】旗手選出のスコットランド週間ベスト11！
