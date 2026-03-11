FLOW、「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌「LIVING DEAD」の配信を開始
数々のアニメ・ゲーム関連タイアップ楽曲を手がけ、日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成したばかりの日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWが、新曲となるパチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」の主題歌「LIVING DEAD」のダウンロード・ストリーミング配信をスタートした。
今回の新曲「LIVING DEAD」は、“生”を叫ぶ衝動を爆発させた、ダークで熱量全開のロックチューン。「LIVING DEAD」のリリックビデオも公開されているので、歌詞にも注目したい。
○FLOW「LIVING DEAD」 Lyric Video
また、2026年6月6日(土)・7日(日)には横浜・ぴあアリーナMMでFLOW主催アニソンロックフェス「FLOW THE FESTIVAL 2026」の開催も決定している。今年は「100年に一度の“26(フロウ)イヤー”」を迎え、さらなる勢いをもって加速していくFLOWの今後の活動に注目していきたい。
