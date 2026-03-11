今週は大井・船橋のリレー開催で、３日間連続重賞と盛りだくさん。川島一厩舎は、フジノウェーブ記念、ダイオライト記念、ネクストスター東日本の３重賞に参戦。皆勤賞です！

フジノウェーブのギャルダルは強敵相手に５着と踏ん張ってくれましたからね。地元重賞の２戦も頑張ってほしいところです。

ダイオライト記念に出走するグロリアムンディは２３年のこのレースの覇者。転入後も【３１１０】で、前走の報知グランプリＣを制覇と８歳での衰えはありません。

そうそう、このレースに誘導馬としてエルデュクラージュも出ますよ〜。この馬は本当にダイオライト記念と縁がありますね。ＪＲＡ在籍時の２１年に２着と好走したのを含め、４年連続で参戦。最後のレースもダイオライト記念でした。昨年も誘導馬として後輩たちを誘導し、今年もなので６年連続での参加です。

誘導馬になってからも、乗馬クラブに会いに行ったり、タイミングが合えばレースの合間にナデナデしに行っていますが、１２歳となって、だいぶ白くなりましたね。現役時はおりこうさんでしたが、いい意味でオープン馬としての気の強さがありました。それは今でも健在のようで、１頭での誘導はなかな上手にするのですが、２頭、３頭での誘導だと、相手をライバル視しているのか、落ち着かないことがあるんだとか。

きょうは、ミューチャリー、タカラスノーウェーブと一緒に出る予定なので、立派につとめを果たしてほしいですね。

（船橋競馬所属調教師）