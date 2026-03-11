乃木坂46菅原咲月「一度袖を通してみたかった」“憧れの衣装”で美脚スラリ「受け継がれていくのエモい」「神スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】乃木坂46の菅原咲月が3月10日、自身のInstagramを更新。ひざ丈ワンピースの衣装ショットを公開した。
菅原は「一度袖を通してみたかった憧れのハルジオンが咲く頃の衣装 先日の乃木恋リアルイベントで着たよ〜」とコメント。白に黄色のハルジオンの刺しゅうが施され、胸元や袖の部分がシースルーになった14枚目のシングルの「ハルジオンが咲く頃」（2016年）のワンピース衣装を着用した姿を公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「透明感すごい」「衣装が受け継がれていくのエモい」「可愛すぎる」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆菅原咲月「ハルジオンが咲く頃」ワンピ衣装ショット公開
◆菅原咲月の投稿に反響
