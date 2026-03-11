双子出産の中川翔子、前向き抱っこの散歩ショット公開「おめめクリクリで可愛い」「ご機嫌そう」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】歌手でタレントの中川翔子が3月9日、自身のInstagramを更新。前向き抱っこでのお散歩ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「おめめクリクリで可愛い」前向き抱っこで散歩へ
中川は「前向き抱っこでお散歩気持ちいいー！」とつづり、双子を抱っこしてお出掛けを楽しむ様子を公開。キャップを被り、抱っこ紐で子どもを前向きに抱っこした姿を披露した。
また、「性格の違いが食べ方でハッキリでて面白い！」と離乳食を食べる子供たちの個性豊かな反応や、成長に合わせてベビーサークルを注文したことなど、日々の育児の様子を複数の写真とともに報告している。
この投稿に、ファンからは「お散歩楽しそう」「双子ちゃんたちもご機嫌そう」「双子ちゃん、おめめクリクリで可愛い」「離乳食をもぐもぐ食べる姿が目に浮かぶ」「ベビーサークルは必須アイテムですね」「双子一緒に散歩なんてすごすぎる、尊敬」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子「気持ちいいー！」お散歩ショット披露
