肉なしでも白飯が消える⁉コスパ最強『豆腐と卵のチリソース煮』節約になる濃厚おかず

家計の強い味方、豆腐と卵。どちらも安価で手に入る食材ですが、「メインおかずにするには少し物足りない……」と感じることはありませんか？

今回は、そんな常識を覆す「豆腐と卵のチリソース煮」をご紹介。肉や魚介を使わなくても、驚くほどの満足感と食べ応えが楽しめる、まさにコスパ最強の節約レシピです！

材料（2人分）

木綿豆腐……1丁（約350ɡ）

溶き卵……1個分

トマト……1個（約150ɡ）

ねぎ……1/4本（約25ɡ）

片栗粉……大さじ1

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ2

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2

豆板醤……小さじ¹⁄₂

水……1/2カップ

サラダ油……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

作り方

(1)材料の下ごしらえをする

トマトはへたを取り、2cm角くらいに切る。ねぎはみじん切りにする。Aはよく混ぜる。豆腐は12等分に切ってペーパータオルで水けを拭き、片栗粉をまぶす。

(2)材料を焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豆腐を並べて両面を3分ずつ焼く。表面にかるく焼き色がついたら端に寄せ、トマト、ねぎを加えて1分ほど炒める。

(3)仕上げる

Aを加えて煮立ったら2分ほど炒め煮にし、溶き卵を流し入れて大きくゆっくり混ぜる。ごま油を回しかけ、火を止める。

ケチャップだけでなくフレッシュなトマトを使うことで、さわやかな酸味が加わり、味が引き締まります。

主な材料は豆腐、卵、トマト、ねぎだけ。節約したい時期にもぴったりの主役級おかず、ぜひ試してみて。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）