肉なしでも白飯が消える⁉コスパ最強『豆腐と卵のチリソース煮』節約になる濃厚おかず
家計の強い味方、豆腐と卵。どちらも安価で手に入る食材ですが、「メインおかずにするには少し物足りない……」と感じることはありませんか？
今回は、そんな常識を覆す「豆腐と卵のチリソース煮」をご紹介。肉や魚介を使わなくても、驚くほどの満足感と食べ応えが楽しめる、まさにコスパ最強の節約レシピです！
材料（2人分）
木綿豆腐……1丁（約350ɡ）
溶き卵……1個分
トマト……1個（約150ɡ）
ねぎ……1/4本（約25ɡ）
片栗粉……大さじ1
〈A〉
トマトケチャップ……大さじ2
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2
豆板醤……小さじ¹⁄₂
水……1/2カップ
サラダ油……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
作り方
(1)材料の下ごしらえをする
トマトはへたを取り、2cm角くらいに切る。ねぎはみじん切りにする。Aはよく混ぜる。豆腐は12等分に切ってペーパータオルで水けを拭き、片栗粉をまぶす。
(2)材料を焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱し、豆腐を並べて両面を3分ずつ焼く。表面にかるく焼き色がついたら端に寄せ、トマト、ねぎを加えて1分ほど炒める。
(3)仕上げる
Aを加えて煮立ったら2分ほど炒め煮にし、溶き卵を流し入れて大きくゆっくり混ぜる。ごま油を回しかけ、火を止める。
ケチャップだけでなくフレッシュなトマトを使うことで、さわやかな酸味が加わり、味が引き締まります。
主な材料は豆腐、卵、トマト、ねぎだけ。節約したい時期にもぴったりの主役級おかず、ぜひ試してみて。
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
詳細はこちら
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。