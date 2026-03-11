自分の体型を見直す絶好の機会とは！？

筋トレはこれまでの生き様を振り返る絶好の機会！

筋トレで自分と向き合う

あなたは今、どんな体型ですか？

やせ型、筋肉質型、肥満型など、体型は人ぞれぞれですが、あなたが現在の体型に至った経緯について考えてみましょう。

体型には、生まれつきの遺伝的な要因のほか、食事や運動の習慣、家庭環境なども色濃く反映されています。例えば、油を使った料理が多い家庭で育った人は、大人になっても揚げ物が好きというように、食事の嗜好は家庭環境に影響を受ける可能性があります。やせ型だった人が結婚した後、食生活の変化によって急激に太ってしまうこともありますね。

体型は現在の仕事にも影響を受けます。一日中パソコンに向かっている人、運送業や建設業に携わる人、夜に飲み会が多い人など、職種や仕事内容によって、からだの動かし方や食事の摂り方が異なるからです。現在のあなたの体型には、先祖から受け継いだ要因と家庭環境、そして現在の仕事や生活スタイルなど、これまでの「生き様」が投影されているといっても過言ではないのです。

筋トレによって自分の体型を変えようとするプロセスは、先祖から受け継いだ自分の特徴に直面し、これまでの生き様を振り返る、いわば「自分と向き合う」絶好の機会であると言えます。

