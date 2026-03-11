大分東警察署

大分県大分市に住む50代の男性が約822万円をだまし取られる架空料金請求詐欺の被害にあったことがわかりました。

警察によりますと、2025年11月頃、男性はフェイスブックで知り合った女性とダイレクトメッセージを始め、「TikTokの『いいね』を押し、スクリーンショットしてその画面を送信すれば、お金を稼げる」という副業を紹介されました。

その後、その女性から紹介された副業サイトにアカウントを作成。副業を始めるための初期投資として相手が指定する口座に数千円を振り込むと、それがポイントとしてサイトに反映されました。そして、副業を行うと、実際に男性の口座に報酬が振り込まれたということです。

さらに、女性から「この副業には階級のようなものがあり、階級を上げればさらに収入が増える」などと言われた男性は、指定された口座に複数回にわたり、現金を振り込みました。

そして、合計約822万円をだまし取られたということです。

警察は「SNSでの投資話や副業は、詐欺を疑ってほしい。また、お金を要求された場合は、詐欺を疑い、すぐに家族や警察に相談を」と注意を呼び掛けています。