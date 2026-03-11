熱戦が続く野球の世界大会のWBC。

大分県大分市では日本代表の侍ジャパンのグッズを購入できる期間限定ショップが登場しています。

3連勝でグループ1位通過を決めた侍ジャパン。10日午後7時から1次ラウンドの最後となるチェコとの試合に臨みます。

アミュプラザおおいた

◆TOS渡辺一平記者

「WBCを盛り上げようと、大分市に期間限定ショップがやってきました。こちらでは侍ジャパンの選手たちの様々なグッズを買うことができます」

期間限定ショップは大分市のアミュプラザおおいた2階に3月7日から設けられています。

店内では大谷選手や大分市出身の源田選手など侍ジャパンのメンバーの名前が入ったTシャツやキャップなどおよそ300アイテムが販売されています。

◆男性

「ボブルヘッド人形と言うんですか？ これに興味があってこれがすごいなと思って」

（きょう買って帰る？）

「それは嫁さんと相談」

アミュプラザおおいた

ほかにも、選手たちを模した首振り人形も。

こちらは、前回のWBCの準決勝で劇的なサヨナラタイムリーを放った村上選手が大谷選手と喜び合うシーンを再現したもので、その値段はなんと33万円です。

10日もグッズを求めて多くの人が店を訪れていましたが、中には侍ジャパンの試合を実際に観戦したという人も…

◆男性

「実は東京でWBCを見てきて大谷選手のホームランボールが目の前に飛んできて触らせてもらった」

（侍ジャパンにどんな期待を？）

「優勝だけです」

期間限定ショップは3月21日までとなっています。