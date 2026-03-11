ミラノ・コルティナパラリンピックに、カリブ海のハイチから冬季大会初の代表選手が出場する。

ハイチ地震で左足を失ったアルペンスキー男子のラルフ・エティエンヌだ。逆境を乗り越えて大舞台に臨む。「全てを失っても決して諦めてはいけない」とのメッセージを広めたいと願う。

２０１０年１月にハイチを襲ったマグニチュード７・０の地震で住宅の倒壊に巻き込まれた。気がつくと両足をがれきに挟まれた状態で宙づりになっていた。「生き延びたら、残りの人生は社会に尽くす」。そう誓い、必死に祈った。８時間後に救助されたものの、左足は切断された。

自暴自棄に陥った時期もあったが、次第に使命感に目覚め、銀行員として働く傍ら慈善活動に取り組むようになった。更なる転機が訪れたのは昨冬のこと。スキー場で元パラリンピック選手と出会い、素質を認められたのだ。「体験を伝え、人々を勇気づけたい」と考え、パラリンピック出場を目指すようになった。

１３日に行われる大回転（立位）に出場する。順位へのこだわりはない。目標はただ一つ。「完璧にスロープを下る」ことだ。「自身の滑りで不可能は存在しないことを証明したい」と意欲を燃やしている。（上地洋実）