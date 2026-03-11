１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安で推移している。



１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円０５銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る不確実性から「有事のドル買い」が根強く、一時１５８円１３銭まで上伸した。



前日に米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり、この日の東京市場のドル円相場は１５８円台前半での推移となっている。一部で「イランがここ数日、ホルムズ海峡に数十個の機雷を設置した」と報じられたことで米原油先物相場の先高観がくすぶるなか、エネルギー輸入依存度の高い日本の貿易収支が悪化するとの懸念が円売りにつながっている面もあるようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円７９銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS