Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤Î²Æì²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¶õ¤È³¤¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
»³ÅÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç²Æì¤Ë¡£ºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤Ç¤·¤¿¡£3·î¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ·×6ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ËÂç¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¥¢¥¤¥Ü¥êー¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤ÏÇ»¤¤¥«ー¥¿§¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤¬Éâ¤«¤Ö¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢»³ÅÄ¤¬Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÍÛ¸÷¤Î¤Ê¤«¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤«¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Æ³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ë»Ñ¤ò¸åÊý¤«¤éÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é³°¤òÄ¯¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿ÀµÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»äÉþ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥êー¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇÇØ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È»³ÅÄ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»³ÅÄ¤Ï2025Ç¯²Æ¤Ë¤âInstagram¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£