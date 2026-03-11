Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²­Æì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤Î²­Æì²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③

¢£¶õ¤È³¤¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª

»³ÅÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç²­Æì¤Ë¡£ºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤Ç¤·¤¿¡£3·î¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ·×6ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ËÂç¤­¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¥¢¥¤¥Ü¥êー¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤ÏÇ»¤¤¥«ー¥­¿§¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£

1ËçÌÜ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤¬Éâ¤«¤Ö¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢»³ÅÄ¤¬Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÍÛ¸÷¤Î¤Ê¤«¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤«¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Æ³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ë»Ñ¤ò¸åÊý¤«¤éÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é³°¤òÄ¯¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿ÀµÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»äÉþ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥êー¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇ­ÇØ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È»³ÅÄ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢»³ÅÄ¤Ï2025Ç¯²Æ¤Ë¤âInstagram¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¡Ö²ÈÂ²¤Ç²­Æì¤Ë¡£ºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤Ç¤·¤¿¡£3·î¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë

¢£¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥¹¥Þー¥È¥Üー¥ë¤ÇÍ·¤Ö2025Ç¯²Æ¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È

¢£¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ÇÌÅ¤ÈÊÂ¤Ö2025Ç¯²Æ¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È