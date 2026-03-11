映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮のオフショットが公開され、話題を集めている。

■目黒蓮がカメラを手に新木優子を撮影

公開された写真には、カメラを構え、新木優子を撮影する目黒の姿が収められている。

この日の目黒は、ネイビーのジャケットにブラックのパンツを合わせたカジュアルな装い。

屋外のロケ現場で、目黒がカメラを手に笑顔でシャッターを切る姿が印象的。スタッフがレフ板を持ってサポートするなか、楽しそうに撮影に向き合う様子もうかがえる。

投稿では「遥の遺影は目黒さんご自身が撮影しました！」と明かされており、撮影を見守る三木孝浩監督の姿も写っている。

SNSでは「めめ、サマになってる」「横顔美しい」「萌え袖かわいい」「メロメロでやばい」「ファインダーを覗くお顔がなんと優しい」「微笑ましい」などの声が寄せられている。

■目黒蓮＆新木優子の自撮りショットやメイキングも

なお、別の投稿では、目黒と新木の自撮りショットや和やかな雰囲気のメイキング映像も公開されている。

