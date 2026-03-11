Juice＝Juice遠藤彩加里＆林仁愛、現役学生コンビが『サンデー』初登場で表紙抜てき さまざまなシチュエーションのグラビア披露
アイドルグループ・Juice=Juiceの遠藤彩加里と林仁愛が、11日発売の『週刊少年サンデー』15号（小学館）のグラビアに登場している。
【表紙カット】制服姿がかわいすぎる遠藤彩加里＆林仁愛
「盛れ！ミ・アモーレ」がTikTokで人気を博し、話題沸騰中のJuice＝Juice。今回は、遠藤と林の現役学生コンビがサンデーに初登場した。
制服姿をはじめ、弓道場での部活動、部屋着で過ごすお泊まり会など、さまざまなシチュエーションを通して2人の青春に思いを馳せる等身大グラビアを披露。デジタル版ではグラビアページが8ページから20ページに増量されている。
なお、今号の表紙はコンテンツプリントとして、ローソン、ファミリーマートほかコンビニのマルチコピー機にて購入・印刷が可能となっている。
【表紙カット】制服姿がかわいすぎる遠藤彩加里＆林仁愛
「盛れ！ミ・アモーレ」がTikTokで人気を博し、話題沸騰中のJuice＝Juice。今回は、遠藤と林の現役学生コンビがサンデーに初登場した。
制服姿をはじめ、弓道場での部活動、部屋着で過ごすお泊まり会など、さまざまなシチュエーションを通して2人の青春に思いを馳せる等身大グラビアを披露。デジタル版ではグラビアページが8ページから20ページに増量されている。
なお、今号の表紙はコンテンツプリントとして、ローソン、ファミリーマートほかコンビニのマルチコピー機にて購入・印刷が可能となっている。