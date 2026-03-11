発砲現場を調べる警官＝10日、カナダ・トロント/Frank Gunn/The Canadian Press via AP via CNN Newsource

（CNN）カナダのオンタリオ州トロントで10日、米国領事館に向けて何者かが発砲する事件があり、地元警察が捜査に乗り出した。発砲を受けて建物が損傷したものの、負傷者は出ていない。

トロント警察によると、目撃者が現地時間の10日午前5時29分ごろ、領事館で銃声が聞こえたという情報を警官に伝えた。捜査当局は、このおよそ1時間前に発砲があったと見ている。

警察は、発砲の痕跡や薬莢（やっきょう）が見つかり、建物の被害が確認されたと説明。目撃証言によると、拳銃らしいものを持った男2人が領事館の正面で発砲した後、白いホンダの乗用車で逃走した。警察は、防犯カメラがとらえたこの車の画像を公開した。

領事館の建物内にいた人々にけがはなかった。

建物は金属とガラスで覆われた非常に頑丈な造りになっていることから、中にいた職員は銃声に気付かなかった可能性もあるという。

捜査はトロント警察の銃器・組織犯罪対策班主導で行い、連邦警察なども協力する。

イランに対する米国とイスラエルの戦争が拡大を続ける中で、各国の米大使館や領事館は警戒を強め、職員を退避させるなどしている。

数日前にはノルウェーのオスロにある米大使館で爆発があった。ペルシャ湾では米国の外交使節団がイランの報復攻撃の標的となっている。

カナダ王立騎馬警察（RCMP）は、中東の戦争との関係について尋ねられ、判断は時期尚早だとしながらも、テロ対策を担う国家合同捜査チームINSETが捜査に加わっていることを明らかにした。

オンタリオ州ではここ数日で、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）を狙った発砲事件が相次いでおり、当局は今回の事件との関係についても調べている。