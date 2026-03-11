「サイレントヒル f」が初の半額！ コナミの「SPRING SALE」が本日スタート「メタルギア ソリッドΔ」など話題作が50%で買える
【SPRING SALE】 開催期間：3月11日0時～3月25日23時59分
「SILENT HILL f」50%オフ
コナミデジタルエンタテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「SPRING SALE」を本日3月11日0時に開始した。期間は3月25日23時59分まで。
今回のセールでは実況などでも大きな話題を呼んだサイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」が過去最大の割引率となる50%オフで販売される。このほか、1人でもフレンドや家族とも一緒にも楽しめるアクション「スーパーボンバーマン R 2」が40%オフでラインナップ。
また、「メタルギア」シリーズより「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」も50%オフセールが実施される。
「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」50%オフ
「スーパーボンバーマン R 2」40%オフ
