「SILENT HILL f」50%オフ

コナミデジタルエンタテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「SPRING SALE」を本日3月11日0時に開始した。期間は3月25日23時59分まで。

今回のセールでは実況などでも大きな話題を呼んだサイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」が過去最大の割引率となる50%オフで販売される。このほか、1人でもフレンドや家族とも一緒にも楽しめるアクション「スーパーボンバーマン R 2」が40%オフでラインナップ。

また、「メタルギア」シリーズより「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」も50%オフセールが実施される。

「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」50%オフ

「スーパーボンバーマン R 2」40%オフ

(C)Konami Digital Entertainment