2026年度イグノーベル賞からはヨーロッパで授賞式を開催するとの発表、「受賞者やゲストがアメリカに渡るのが安全でなくなったため」

2026年度イグノーベル賞からはヨーロッパで授賞式を開催するとの発表、「受賞者やゲストがアメリカに渡るのが安全でなくなったため」