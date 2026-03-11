那須塩原市に伝わる民話がアニメーション動画になり１０日、市役所で上映会とＤＶＤの贈呈式が行われました。

これは日本財団が進める、全国の海や川にまつわる民話を後世に語り継ぐ企画、「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環で行われたものです。

アニメーション化されたのは那須塩原市に伝わる民話「弘法清水」で、監督を務めた沼田心之介さんらが市役所を訪れて、渡辺美知太郎市長に完成したＤＶＤなどを手渡しました。

「弘法清水」は市内にある蛇尾川を舞台に、弘法大師が水が少なく困っている地域で、杖を突き立てて水を沸かせたという伝説が描かれています。

このプロジェクトで栃木県の民話がアニメになったのは初めてで、沼田監督は「栃木県に海はないが川を通じて、サメの一種が食料として地域に運ばれていた。水無川と呼ばれる蛇尾川の歴史が組み込まれている」と報告しました。

渡辺市長は、「先人が水で苦労した地域。郷土への愛着を深めるにもいいですね」と完成を喜びました。

（那須塩原市 渡辺美知太郎市長）「大変すばらしい作品。那須野ヶ原の『開拓の歴史』と『水の話』、２つの前段階としてもなじみがある。地域の文化や歴史の果たす役割は重要」

（製作などを担当 沼田心之介監督）「川を通じての海とのつながりや水の歴史などを感じてもらい、学校の授業などでアニメをみて先生に解説をしていただくとか、いろいろな使われ方をしてもらえればと思っています」

このアニメーション動画は１１日午前１０時から「海ノ民話のまちプロジェクト」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開されるほか、那須塩原市の図書館「みるる」で上映されます。