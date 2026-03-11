【難読漢字】駅名当て「甫嶺駅」　愛称は「金のしずく」

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

「甫嶺駅」という漢字を読めますか。音読みすればOK。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：ほれいえき

甫嶺駅は岩手県大船渡市三陸町越喜来にある三陸鉄道リアス線の無人駅で、海と山に挟まれた風光明媚な駅です。

ホームに上がると越喜来湾（おきらいわん）が見下ろせ、晴れた日には海面がきらきらと光り、夕暮れには半島の稜線が影絵のように浮かび上がります。観光地として大々的に宣伝される場所ではありませんが、静かな海辺の駅を好む人にはたまらない景色です。

甫嶺という名前は、1889年の町村制施行により越喜来村（おきらいむら）が誕生した際、それまでの「甫」と「嶺」という2つの村が合併して作られた合成地名に由来すめといわれています。

駅の愛称は「金のしずく」で、駅西側の今出山（いまでやま）の山麓に戦前まで金山があったことにちなんでいます。

また、この駅は某ドラマのロケ地としても知られ、ドラマの放送後は、鉄道ファンだけでなく作品のファンも訪れるようになりました。

駅の位置する三陸町のグルメといえば、やはり海の幸。越喜来湾の海沿いでは、ワカメやホタテ漁が行われており、地元の食堂では海の幸を使った定食や丼ものを味わえます。

地元の食堂では、とれたての魚を使った定食や丼ものを堪能できます。また、越喜来湾でとれるホタテは甘みが強いことで知られています。

山菜も豊富で、春にはタラの芽やワラビなどの山菜も見られ、地域の直売所や道の駅などで手に入ることがあります。

