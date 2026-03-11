新シーズンの到来を前にマツダスタジアムが変わった。目玉は三塁側にあるメインゲート入口付近に新設されたラウンジだ。他にも新席種が登場するなど、開業から１７年目を迎えてもなお進化を続けている。

試合観戦に訪れる多くの人が通過するメインゲートのすぐそばに、ひときわ目立つ建物ができた。ガラス張りのデザインからは開放感が漂う。その正体はラウンジだ。

広さは約１４０平方メートルで高さは５・２メートル。内装は窓際にカウンタータイプの机や椅子が配置され、中央にもカウンターテーブルが置かれたシンプルなものになっている。冷暖房完備で暑さ厳しい夏場でも“避暑地”として快適に過ごすことができる。

営業日はカープ主催試合開催日。今年から大幅にリニューアルされた球団公式ファンクラブ「赤組」の会員が利用対象者で、チケットやグッズ、スタジアムグルメなどの購入でたまるカープポイントのうち、３００ポイント（約１万円分）を使って利用できる。

開門から七回終了まで営業しており、再入場はできないが同伴者１人と入場でき、ソフトドリンクが飲み放題。担当者は「ファンの方同士で交流を深める憩いの場として、試合前のひとときを快適に過ごしていただきたい」と語る。オープン戦期間中は「赤組」会員に限ってポイント消費なしで利用可能。オフ期間などには、トークショーをはじめとしたイベント利用も想定されている。

新席種として『アサヒスーパードライ カクレラウンジ』も登場。右翼側の外野指定席の地下にあったスポーツバーを改修し、隠れ家のような空間が演出されている。団体向けで価格１８万円＋フードプラン代、定員は４０人。売れ行きは好調という。

他にもプロムナード壁画がリニューアルされ、球場正面２階デッキには新フォトスポットとして等身大のスラィリー人形と写真が撮れる『スラィリーベンチ』も設置された。魅力向上と快適さアップに向けた球場づくりは続いていく。