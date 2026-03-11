2018年、2022年と上演され大きな反響を呼んだミュージカル『メリー・ポピンズ』が、2026年3月より東京・東急シアターオーブ、5月より大阪・梅田芸術劇場メインホールにて再演される。

今回、メリー・ポピンズ役に初挑戦する朝夏まなと。オーディションを経て憧れの役をつかんだ今、その喜びと、"神は細部に宿る"という言葉に込めた情熱について語ってもらった。

――ミュージカル『メリー・ポピンズ』2026年公演への出演が決まったとき、率直にどのようなお気持ちでしたか？

「オーディションだったので、決まった時は本当に嬉しかったです！憧れの役ができて、毎日幸せです」

――メリー・ポピンズ役に初挑戦されるにあたり、最も力を入れて取り組んでいるポイントを教えてください

「私は『神は細部に宿る』という言葉をテーマに、今お稽古しています。メリーは決まり事がたくさんあって、その一つ一つを丁寧にやっていくことが、メリーへの近道だと思っています」

――メリー・ポピンズは象徴的でありながら奥行きのある役だと思いますが、演じる上でご自身が特に大切にしている解釈やアプローチは何でしょうか？

「まだ模索中ですが、メリーには心の奥深いところに感情があると考えています。メリー独特の動きを完璧にすることで、表現の度合いが変わってくるのかなと思っています」

――稽古を重ねる中でメリー・ポピンズという役を通して見えてきたことや、舞台人としてこの作品で観客に届けたい思いがあれば教えてください

「人を思いやる、愛する、きちんと人の話を聞く、自分を信じる、などなど。当たり前にしないといけないのに日常生活で忘れがちなことを、常に実感させてもらっています。自分の周りへの感謝の気持ちが自然と湧いてくる、そんな毎日です。お客様にも、優しい気持ちや、どんなことでもその気になればできるという前向きな気持ちを届けたいです」

――数ある作品の中で、あらためてこの『メリー・ポピンズ』という作品に惹かれた理由を教えてください

「脚本、音楽、ダンス、舞台芸術などがとても魅力的で、初めて観た時にとても感動したからです」

――原作(映画・舞台など)に触れてきたご経験があれば、その印象と、今回の舞台版ならではだと感じている魅力について教えてください

「小説と映画に触れましたが、小説のメリーは堅い印象で、映画は明るくチャーミングな印象です。舞台版はそのどちらも兼ね備えていて、完璧な印象です。生オーケストラによる名曲の数々や、舞台版にしかない楽曲もありますし、大勢でのダンスシーンや、実際に目の前で魔法が見られるのは舞台版の魅力だと思います」

――濱田めぐみさん(2018・2022年公演から続投)、笹本玲奈さん(2022年公演から続投)とトリプルキャストで同じ役を演じることについて、どのように受け止めていますか。また、お二人の存在から刺激を受けることはありますか？

「お二人ともメリー経験者なので、なんでも教えてくれますし、やはり舞台に立ってわかることは多いので、心強くてありがたいです」

――「それぞれのメリー・ポピンズらしさ」が観客に伝わるとすれば、ご自身ではどのような魅力が表れると思いますか？

「自分の好きなダンスをたくさん踊れるので、メリーの明るさ、陽の雰囲気が出ればいいなと思っています」

――メリー・ポピンズを演じる上で、特に重視している演技要素(歌唱・ダンス・佇まい・物語の伝え方など)があれば教えてください

「周りと違う動き方、存在の仕方、メリーらしい間の取り方など、他にもたくさん重視する部分があるので、稽古で完璧に仕上げたいです。あとメリーは自己肯定感が高いので、その辺りも頑張りたいと思います(笑)」

――初めてこの作品をご覧になる方へ、ぜひ注目してほしいポイントと、観劇を楽しみにしている方へのメッセージをお願いします

「私も初めて観た時、魔法やセットの豪華さ、ダンスシーンの迫力に圧倒されました。何も難しいことを考えずに観られて、最後には感動で胸がいっぱいになる、そんな作品です。ぜひ生で、劇場で体感してください！」

文＝HOMINIS編集部

ヘアメイク＝根津しずえ

スタイリスト＝筒井葉子



ミュージカル「メリーポピンズ」公式サイト

公演情報

ミュージカル「メリー・ポピンズ」

プレビュー公演：2026年3月21日(土)〜27日(金) 東急シアターオーブ

東京公演：2026年3月28日(土)〜5月9日(土) 東急シアターオーブ

大阪公演：2026年5月21日(木)〜6月6日(土) 梅田芸術劇場 メインホール

