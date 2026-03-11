不二家×「おさるのジョージ」初コラボ / 「ミルキー」生かしたスイーツ2品を発売

不二家はこのほど、「おさるのジョージ」と初コラボし、スイーツ2品を全国の「不二家洋菓子店」で順次発売する。ジョージが好きな「バナナ」と、2026年に発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマに、風味などを組み合わせて仕上げた。

「おさるのジョージ」は、1941年に米国の絵本作家レイ夫妻によって刊行された「Curious George」で生まれた世界的人気キャラクターで、今年で85周年を迎えた。日本では1954年に「ひとまねこざる」シリーズとして絵本が出版された。

〈コラボ商品の概要〉

◆「おさるのジョージ／バナナミルキークッキー」

バナナを使用したミルキー風味のクッキーで、3月17日に発売する。クッキー生地に練乳を練り込んでしっとりと焼き上げた。ホワイトチョコが食感のアクセントになっている。価格は税込194円。

◆「おさるのジョージ／幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」

3月20日発売、バナナをベースにしたチョコレートケーキ。バナナスポンジにミルキーソース、ミルキーチョコクリーム、バナナクリームを重ね、上面をチョコグラサージュとバナナクリームで仕上げた。ケーキ作りを楽しむジョージの姿を描いたペーパープレート付き。価格は税込529円。

©&ⓇUCS LLC and HC LLC

