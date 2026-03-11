デート中、「この人、無理している…」と思われる瞬間９パターン
気になる女の子にいいところを見せたいと思うのは男性の自然な感情です。しかし、それで不慣れな行動に出た結果、女の子が引いてしまうこともあるようです。そこで今回は、デート中、女の子が「この人、無理している…」と見透かす瞬間をご紹介します。
【１】外国人に道を聞かれた際、言葉が分からないのにジェスチャーを一切使わずに説明しようとしているとき
難しいことを無理矢理行うことで、女の子に「『デキる男感』をアピールしようとしている」と思われるケースです。無理して事を複雑にするよりは、多少カッコ悪くてもジェスチャーを使い、一生懸命教えようとする方が好感度は高そうです。
【２】恋人が欲しそうなのに、「彼女はしばらくいらない」とイジを張っているとき
ハッキリした理由もないのに「彼女はいらない」と言っていても、女の子には強がりにしか聞こえないようです。それよりは、「自分にとって、いい人を見つけたい！」というようなポジティブな言い方をした方が好印象でしょう。
【３】似合っていないのに、無理矢理ブランド物の洋服を着ているとき
とにかくブランド物を組み合わせた、というような着こなしは、ファッションに対するこだわりを感じさせず、女の子に「この人、無理している…」と思われるようです。周りに違和感を与えないためには、友人からファッションに対するアドバイスをもらいつつ、自分が気に入ったテイストのものを選ぶとよいでしょう。
【４】恋愛経験が少ないのに、恋愛相談に乗ろうとするとき
頼れる男を演出しようとして、女の子に「無理している…」と思われるパターンです。恋愛相談は経験に基づいたアドバイスでないと強い説得力を持たず、イメージだけの話では女の子も参考にならない恐れがあります。恋愛経験が少ない場合は、男性の本音を伝えたり、話をしっかり聞いてあげたりすることで女の子の満足度を高められるでしょう。
【５】あまりお金を持っていないのに、レストランで「何でも食べていいよ」と言うとき
「明らかに収入が少ないのに、高いものを奨められると気が引ける」（２０代女性）というように、明らかな背伸びは女の子に気を使わせてしまうようです。例えば、「ボーナスが出たから、たまにはゼイタクしよう！」というように、ゼイタクするキッカケが明らかであれば、女の子に「無理している…」と思われないでしょう。
【６】ワイルドさをアピールするため、荒っぽい言葉遣いをしているとき
ワイルドな男性をイメージして荒っぽい言葉遣いをした場合、女の子に「この人、無理してキャラクターを変えようとしている…」と思われるようです。ワイルドさをアピールする場合、丁寧な言葉を使いつつ、ラフなファッションを取り入れたり、常に堂々としている方が、女の子に好印象でしょう。
【７】紳士的に振る舞おうとして、ぎこちなくエスコートしているとき
「イスを引いてくれたとき、タイミングが悪くて、座ろうとした瞬間にヒザ裏にイスをぶつけられた」（３０代女性）というように、慣れないエスコートはアクシデントを生みやすいようです。まずは、コートをかけてあげるなど簡単なことから実践してみてはいかがでしょうか。
【８】ファッションに詳しくないのに、ファッション用語などを知ったかぶりしているとき
女の子に「オシャレな人」と思われたいがために、無理して知ったかぶるケースです。しかし、強引に話題についていこうとすると、必死さばかりが女の子に伝わる恐れがあります。会話中に分からないファッション用語が出てきたときは、「ファッションに詳しいんだね」と女の子を褒める方が好印象でしょう。
【９】テーブル会計と知らずに、出口付近に立っているとき
「レストランの会計は出口」と思いこみ、店員がいないのに出口付近で待ち続けていたりすると、女の子に「『知らない』と言えない人かも…」と思われるようです。レストランの会計はお店によって異なるので、不安になった場合はスタッフに聞くのが無難でしょう。
皆さんはデート中、女の子に「この人、無理している…」と見透かされた経験がありますか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
