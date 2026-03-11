デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回はまだ記憶に新しいミラノ・コルティナ五輪のメダリストを取り上げた。スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝と佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝の関係性に迫る。現役引退を表明した先輩・高木への佐藤の思いとは。

佐藤のスケート人生に、高木の存在は欠かせなかった。今回の世界選手権では高木のラストレースに声援を送った。

「声を出し続けられる限り、菜那さんと押切さんと、最後はそのメンバーで応援したいという気持ちが強くあった。すごく良いレースを見せていただきました」

憧れの先輩の集大成は、１８年平昌五輪の団体追い抜きで金メダルを獲得した高木菜那さん、押切美沙紀さんと全力で応援した。高木は銅メダル。「メダルを取ってほしいなって思っていたので、いろんな感情があった中での応援だったけど、すごく楽しませてもらった」と感無量だった。

高木とは団体追い抜きでともに戦い、五輪金メダルを目指す「チーム・ゴールド」で同じ目標に向かって突き進んできた。ミラノ・コルティナ五輪では銅メダルを獲得し、３大会連続メダル。「世界のトップを目指すにあたって、なくてはならない存在の選手だった」と、苦しい時はいつも道しるべになってくれた。

個人種目で成長できたのも「美帆さんがいたから」だと言う。今回の世界選手権では、高木と同じオールラウンド部門に出場して９位。ミラノ・コルティナ五輪限りで、五輪挑戦は最後にする考えを明かしていたが、「１５００メートル、３０００メートルも、ここ最近の中でもすごく良いレースができた。希望ももちろん感じた」と来季以降への手応えも感じた。

「パシュートを始めてから美帆さんとやらなかったことはほとんどない。常に隣にいてくれたのが美帆さんだった。ずっと私の前を、どんな形でも走り続けてくれていた選手。いろんな意味があるんですけど、そういうふうに思います」

気づけば、自身のスケート人生をずっと支えてくれていた。追い続けてきた大きな背中に、感謝を込めた。（デイリースポーツ・南香穂）