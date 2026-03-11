第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を狙う侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）と鈴木誠也外野手（31＝カブス）が11日までにそろって自身のインスタグラムのストーリーズを更新。互いの変顔どアップ写真を投稿してイジり合った。

大谷はバスで移動中に鈴木の変顔どアップ写真や自身との2ショットなどを投稿。そして、ファンからの応援メッセージが書かれた旗の前では一転して真面目な顔を見せる鈴木の写真もアップした。

一方、鈴木もヘッドホンを付け、帽子のつばを後ろ向きにしてかぶる大谷が目を見開き変顔を見せるどアップ写真を投稿。鈴木は大谷だけでなく岡本和真や菊池雄星らのどアップ写真も投稿し、メンバーをイジっていた。

この投稿には「大谷と誠也の変顔インスタ交換wwww」「同級生コンビの仲良しっぷりがたまらん！」「グラウンドではガチで世界レベルなのにオフはこれかよ」「こういうゆるいノリを見るとほっこりします」「大谷と誠也のインスタ、修学旅行みたいで好き」「誠也をフォローしてるカブスの関係者たちは、誠也が大谷のことこんなイジれるのかって思ってそう」「大谷くんと誠也さんストーリーで変顔載せ合ってて爆笑」「本当に仲良し笑」「同級生コンビ最高すぎる」「変顔まで全力なのが大好き」「精神年齢が一緒っぽいwww」「大谷と誠也、男子高校生のノリすぎて草」などと反響が寄せられた。