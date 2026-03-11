【オリコン】嵐、5年ぶり新曲「Five」が週間再生数1310.4万回で初登場1位 自身初のデジタル2冠【ストリーミング上位動向】
嵐の約5年4ヶ月ぶりとなる新曲「Five」（3月4日配信開始）が、26/3/16付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月2日〜3月8日）で初登場1位を獲得した。同ランキング1位は自身初となった。
同曲は、配信開始初日に「オリコンデイリーストリーミングランキング配信開始日初日の再生数」歴代1位記録となるデイリー320.9万回を樹立。週間再生数は大ヒットの目安とされる1000万回を優に超える1310.4万回を記録した。米津玄師「IRIS OUT」の連続1位記録にストップをかけて25週ぶりに首位交代となった。
嵐の週間再生数過去最高は、2019/11/18付で記録した「Turning Up」の281.3万回。これを4.6倍以上も上回り、自身初の週間1000万回超えを記録した。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでも、グループによる初週ダウンロード数歴代1位となる13.3万DLを記録し、5年6ヶ月ぶり通算5作目の1位を獲得。自身初のデジタル2冠を達成した。これまでフィジカルで数々の大記録を打ち立ててきたトップグループが、5年ぶりの帰還でデジタルでも貫禄を見せつけた。
嵐は3月13日から5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』をスタート。5月31日のファイナル、東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
M!LKは今週もTOP5に2曲がランクインした。3週連続2位は新曲「爆裂愛してる」（週間再生数838.5万回／前週7.5％減）。2/23付の初登場5位から4週連続でTOP5をキープする好調ぶりで、累積再生数を3416.0万回に伸ばした。4位（前週比3位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数772.6万回／前週比9.5％減）は登場19週目で通算15回目のTOP5入り。累積再生数を1億3588.0万回とした。
25/9/29付の初登場から首位をひた走ってきた米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数837.8万回／前週比12.4％減）は3位となった。「週間ストリーミングランキング連続1位獲得週数」は24週でストップしたものの、前週までに歴代単独2位、ソロアーティスト歴代1位の大記録を打ち立てた。また、前週にCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」と並んで歴代2位タイ、ソロアーティスト最速の登場24週で4億回を突破した累積再生数は4億1532.3万回となった。
5位（前週4位）はMrs. GREEN APPLE「lulu.」（週間再生数705.5万回／前週比7.4％減）。1/26付での初登場から8週連続でTOP5を堅持し、累積再生数を8315.1万回に伸ばした。
2月25日に1stアルバム『HANA』をリリースしたHANAは、今週も6位〜8位の3曲がTOP10入りした。
6位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数626.3万回／前週比9.5％減）は、初登場から34週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数は2億7514.3万回となった。
続いて7位には、前出のアルバムのために書き下ろされた新曲「ALL IN」が前週21位からジャンプアップ。2月27日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』で初披露した同曲の週間再生数は前週比約1.5倍（49.4％増）の619.6万回を記録し、登場2週目で初のTOP10入りを果たした。初めてメンバー7人全員で作詞・作曲を手がけた同曲は、ギターサウンドを基調とし、HANAらしい力強さやクールさが詰め込まれている。ミュージックビデオの監督は、プロデューサーのちゃんみなが務めた。
8位（前週7位）は昨年4月2日の配信開始からまもなく1年になろうとしているデビュー曲「ROSE」（週間再生数589.1万回／前週比12.7％減）。自己最多の累積再生数を3億3059.9万回に伸ばした。
9位（前週8位）はKing Gnuの「AIZO」（週間再生数578.7万回／前週比9.0％減）。8週連続でTOP10をキープし、累積再生数を7160.3万回とした。
10位（前週9位）の「ライラック」（週間再生数564.2万回／前週比6.3％減）は、登場100週目（約1年11ヶ月）で通算98回目のTOP10入り。前週に自身初の9億回を突破した累積再生数は9億889.5万回となった。
■嵐が総再生数でも前週比7.8倍の急伸 ヨルシカはTOP10目前
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。31曲（前週比−2）がランクイン、総再生数は6210.2万回（前週比8.8％減）だった。
1〜6位までの順位は前週と変わらなかったものの、総再生数はいずれも前週比減となった。2位のHANAはランクイン数13曲（前週比−1）、総再生数は4810.8万回（前週比8.1％減）。3位のback numberはランクイン数25曲（前週比＋1）、総再生数は4067.4万回（前週比5.7％減）と続いた。
4位の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2386.5万回（前週比9.8％減）。5位のちゃんみなはランクイン数17曲（前週比±0）、総再生数は2323.2万回（前週比11.7％減）。6位のM!LKはランクイン数7曲（前週比±0）、総再生数は2202.8万回（前週比8.2％減）となった。
前週比圏外からいきなり総再生数7位に急上昇したのは嵐。前出のように、約5年4ヶ月ぶりの新曲「Five」がけん引し、「Love so sweet」「Happiness」「One Love」といった代表曲や、米津玄師が提供した「カイト」、デビュー曲「A・RA・SHI」など軒並み順位を上げた。ランクイン数8曲（前週比＋5）、総再生数は前週比約7.8倍（681.8％増）の1952.1万回を記録した。
このほか、最新アルバム『二人称』を3月4日に配信リリースしたヨルシカが総再生数11位（前週24位）に急上昇し、TOP10入りが目前に迫った。アルバム収録曲「晴る」や「千鳥」がけん引し、ランクイン数15曲（前週比＋9）、総再生数は前週比約2.1倍となる1255.4万回に伸ばした。アルバム『二人称』は同日付の週間デジタルランキングでは1位を獲得した。
■YOASOBI「祝福」通算6作目の累積4億回突破
YOASOBI「祝福」（2022年10月1日配信開始）の累積再生数が4億83.5万回に達した。累積4億回超えは、「夜に駆ける」「怪物」「群青」「アイドル」「ハルジオン」（達成順）に続き、通算6作目となった。
本作はMBS／TBS系アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season1のオープニングテーマ、Season2最終話のエンディングテーマとして使用されていた。
■Novelbright「愛とか恋とか」通算3作目の累積4億回超え
Novelbright「愛とか恋とか」（2022年4月15日配信開始）の累積再生数が4億80.8万回に達した。累積4億回超えは「ツキミソウ」「Walking with you」（達成順）に続き、通算3作目となった。
同曲は、2022年5月にリリースされたアルバム『Assort』の収録曲。心温まるポップなラブソングとなっている。
■yama「春を告げる」で自身初の累積4億回突破
yama「春を告げる」（2020年4月17日配信開始）の累積再生数が4億62.4万回に達した。累積4億回突破は自身初となった。
本作は、2020年4月に鮮烈なデビューを飾ったyama初のオリジナル楽曲。作詞・作曲はボカロPのくじらが手がけた。
■back number「瞬き」通算15作目の累積2億回突破
back number「瞬き」（2020年10月5日配信開始）の累積再生数が2億91.2万回に達した。累積2億回超えは通算15作目。「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録では、Mrs. GREEN APPLEの20作に続き、歴代単独2位となった。
本作は、佐藤健と土屋太鳳がW主演を務めた映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』（2017年12月16日公開）の主題歌として、清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。
■Saucy Dog「魔法にかけられて」通算5作目の累積2億回超え
Saucy Dog「魔法にかけられて」（2022年3月25日配信開始）の累積再生数が2億33.5万回に達した。累積2億回突破は、「シンデレラボーイ」「いつか」「結」「あぁ、もう。」に続き、通算5作目となった。
本作は、ABEMAオリジナル恋愛番組『恋ステ』シリーズの『恋する▽週末ホームステイ 2022春』（▽＝ハート）主題歌として使用されていた。
■KANA-BOON「シルエット」で自身初の累積2億回突破
KANA-BOON「シルエット」（2015年5月27日配信開始）の累積再生数が2億76.2万回に達し、自身初の累積2億回突破作品となった。
同曲はテレビ東京系アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』のオープニングテーマとして2014年にCDリリース。昨年、公式SNSで同曲を使用したカバー動画募集企画を行ったことでTikTokでも注目を集め、ストリーミングの再生数も伸ばした。
■ILLIT「Almond Chocolate」通算2作目の累積1億回突破
ILLIT「Almond Chocolate」（2025年2月14日配信開始）の累積再生数が1億6.0万回に達した。累積1億回超えはデビュー曲「Magnetic」に続き、通算2作目となった。
ILLIT初の日本オリジナル楽曲となった同曲は、俳優・宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』（2025年3月7日公開）の主題歌。SEKAI NO OWARIのNakajinと、BTSの楽曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作された。
■桑田佳祐「明日晴れるかな」通算3作目の累積1億回超え
桑田佳祐「明日晴れるかな」（2019年12月20日配信開始）の累積再生数が1億15.8万回に達した。累積1億回超えは「白い恋人達」「波乗りジョニー」（達成順）に続き、通算3作目となった。
同曲は、2007年4月期にフジテレビ系で放送され、山下智久、長澤まさみが主演を務めたドラマ『プロポーズ大作戦』の主題歌。
