¡¡£¹Æü¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î³¹Æ¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¶á½ê¤Î»Ò¶¡Ã£¤¬¼«Âð¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢£×£Â£Ã¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¼ãÎÓ»Ë¹¾»á¡£»á¤Î²È¤À¤±¤¬£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µå¾ìÆâ¤Ë£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¡Ö£Ò£ï£ã£ë¡¡£ô£è£é£ó¡¡£Ð£á£ò£ô£ù¡×¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤¿¤ê¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¸å¤âÅÏÊÕ¸¬¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤¬²òÀâ¿Ø¤äÁª¼ê¤È¶¦¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹½À®¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ü¥ä¥¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨À©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÀº°ìÇÕ¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Î°ÕÃÏ¤À¡££·Æü¡¢¡ÖÊüÁ÷½ªÎ»¸å£³£°Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¤È±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ£³Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¡ÈÆâ¾ð¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡£Íâ£¸Æü¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ç»þÀÞÀÅ»ß²è¤Ë¤Ê¤ë£Ö£Ô£Ò¤Ë¡Ö²¿¸Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ü¥±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¤Ç¤Ï¹ë²Ú²òÀâ¿Ø¤òÊ£¿ôÌ¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ö¤Î¤¬¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡×¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦ºÝ¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´äÂ¼ÌÀ·û»á¡¢Ä»Ã«·É»á¡¢ÆâÀîÀ»°ì»á¡¢ÃæÅÄæÆ»á¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡¢¡ÖÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×Áª¼ê·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀîºê½¡Â§»á¤é¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¡£
¡¡ºßµþ¶ÉÀ©ºî¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¡¢ËÀ¤ÎÉÕ¤¤¤¿µå¤ò»ý¤ÄÃËÀ¥¢¥Ê¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éµå¶Ú¤äÂ®ÅÙ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¹½¤¨Êý¤ä¼ê¤ÎÊÖ¤·¤Ê¤É¤ò¼Â±é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Èà¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºßÌ¾¶É¤Î£Ã£Â£ÃÀ©ºî¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤ä¡¢ºßºå¶É¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ÂçË»¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãë´Ö¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢²òÀâ¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡££Í£Ã¤È¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç·Ã½Ó¾´¤Ë¡Ö²òÀâ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥é¤ò´Ó¤¯¡Ö¥à¥Í¥ê¥ó¡×¤³¤ÈÀîºê½¡Â§»á¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤À¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£