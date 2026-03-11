お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）と田中裕二（61）が10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。TBSを1月に退社した、元同局アナウンサーの良原安美（30）にエールを送った。

良原は2月23日、自身のSNSで「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！」とアパレルブランドの立ち上げを発表した。「YANMI.(ヤンミ)というブランドです」と自身の名前のイニシャルをベースにしたとみられるブランド名も公表。さらに今月2日にも「ご報告です！ 今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と大手事務所セント・フォース入りを報告。今後はアパレルブランドの展開と並行し、フリーアナウンサーとして活動していくとみられる。

爆笑問題の2人は良原とTBS系「サンデージャポン」TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」で共演している。

田中が「洋服のブランド、どうこうの言ってたよ？」と切り出すと、太田も「セント・フォースだって聞いたよ」と反応した。

田中が「多分、出る方もやりながら、洋服のあれもやるじゃない。ピッタリだよね。絶対うまくいくんだろうね」と良原の活躍を予言すると、太田も「絶対うまくいくだろうね」とおうむ返しで同調。田中が「そういうの、失敗するの見たことない。想像できない。絶対、ハッピーな感じしか想像できない。うまくいく」と言うと、太田も「新人の時からすごかった」と語った。