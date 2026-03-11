FIREから卒業します…資産1.5億円で早期退職「昼間から優雅にお散歩」満喫の45歳2児の父が、1年足らずで気づいた「会社員の意外な価値」

定年まで満員電車に揺られながら会社に行く日々。そこから抜け出せる「FIRE」に憧れを持つ人は少なくないでしょう。ですが、会社員という身分の「意外な価値」に辞めてから気づくことも少なくありません。約1.5億円の資産を貯めたAさんが、まさにそうでした。見ていきましょう。

資産1億5,000万円でFIRE「会社員なんてやらない」

「もう会社員は二度とやらない。妻や親にはそう言っていました」

そう話すのは、都内に住むAさん（仮名・45歳）。妻と小学生の子ども2人の4人家族です。 Aさんは10年以上前から投資を続け、株式や投資信託などで資産を増やしてきました。

会社員として働きながらコツコツと積み上げ、40代半ばで金融資産は約1億5,000万円に到達。生活費を考えても、資産運用だけである程度暮らしていける目途が立ったといいます。

「もともと会社員の働き方が好きじゃなかった。すし詰めの満員電車、朝から晩まで会社に縛られる生活がずっと嫌で……。だからこそ投資にも本気で取り組めたんだと思います」

Aさんは思い切って退職。いわゆる「FIRE（経済的自立と早期リタイア）」を実現しました。妻は看護師として働いており、仕事にもやりがいを感じていたため退職する予定はなし。Aさんが家事や子育てを担当しながら、新しい生活をスタートさせました。

「最初は、本当に解放感がありました。平日の昼間に散歩したり、コーヒーを飲んだり。“自由ってこういうことか”と」

ところが、そんな生活には思わぬ戸惑いもありました。

ご近所さんや子どもからの視線

平日の昼間、Tシャツにスウェットというラフな格好でスーパーへ買い物に行くと、近所の人に会うことがあります。

「お金があるから会社を辞めました、とはさすがに言えないでしょう？ リモートワークとでもいえばよかったのに、『今ちょっと家にいるんで、僕が買い物担当なんです』と濁して、気を遣われたこともありました」

40代は一般的に“働き盛り”といわれる年代です。事情があって仕事を辞めたのか、あるいは何か問題があったのか――。周囲がそう想像しても不思議ではありません。

こんな出来事もありました。

「上の子に『パパはなんで会社に行かないの？ ママだけ働いていて大丈夫なの？』って聞かれたんです」

子どもにとって、大人は働くもの。友達の家の父親は会社へ行っているのに、自分の父親はずっと家にいるようになった。純粋に不思議だったのでしょう。

「とっさに“自営業だよ”って答えたんですが、実際には働いていないわけで……。これはちょっとまずいな、と思いました。家にいない時間を作らないと」

そうして見つけたのは、自宅から2駅ほど離れた場所にある個人経営のコーヒー店でした。

日本人に向かない？根強い価値観が阻むFIRE

Aさんはもともとコーヒーが好きで、会社員時代から自宅で豆を挽いて淹れるのが趣味。時間ができてからは、さまざまな店を巡るようになっていました。そのうちの一軒で、店主との雑談のなかでアルバイトを探していることを知ります。

「お店で働かせてもらうのもいいな、と思ったんです」

ところが妻に相談すると、少し困った顔をされたといいます。「あそこね、この辺に住むママたちも意外と行くのよ。もっと遠くで見つけたらどう？」

そのときAさんは、ふと考えたといいます。

「FIREって、日本人向きじゃないのかもしれない」

独り身であれば、周囲の目はそれほど気にならないでしょう。しかし、家庭がある場合は話が変わります。働かない父親が家にいることは、子どもにとっても、妻にとっても、意外な説明の難しさを伴うからです。

日本ではいまだに、「大人は働くもの」「父親は会社へ行くもの」という価値観が根強く残っています。資産があれば働かなくても暮らしていける――理屈ではそうでも、社会のなかで暮らしていく以上、「何をしている人なのか」という役割を求められる場面は少なくありません。

資産があれば、働かなくても生活することはできます。ですが、人によっては「働くこと」そのものが、社会とのつながりでもあります。

FIREからわずか1年足らずで、Aさんは再び会社員として働くことも視野に仕事を探し始めているといいます。

「会社員って、意外と“便利な身分”なんだと気づきました。だって、会社員というだけで、それ以上は突っ込まれないでしょう？ 再就職の話をしたら、親もすごく安心していました。でも、以前のように必死に働こうとは思っていません。せっかく資産があるんですから、ゆとりを持ちながら働けるちょうどいい仕事があればいいな、と思っています」