現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

第九回「竹中半兵衛」の放送を終え、同ドラマで斎藤龍興を演じる濱田龍臣さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

●「龍馬伝」以来の大河ドラマ出演について

１６年ぶりの大河ドラマ出演ということで、身の引き締まる思いがありました。そしてなにより、自分と同じ漢字（龍）を持つ役を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。

「龍臣」という名前は、歴史好きの父が一番好きな人物である坂本龍馬から、「龍」の字をとってつけてくれたものです。そんな自分の名前に縁の深い役を演じられることは、とても光栄です。

●斎藤龍興について

１４歳の若さで家督を継いだ龍興は、「美濃を大きくしたい」という覚悟を持ち続けている人物です。ただそれ以上に、祖父・斎藤道三（麿赤兒）という大きな存在が呪いのようにずっとまとわりついています。

道三と比較されると無条件に反発をしてしまうし、父を早くに亡くしたことに対してもフラストレーションをためてしまっています。

家臣を厳しく詰めるシーンが何度もありますが、「そんな態度では裏切られてしまう」と感じつつも、龍興は強がらなければ生きていけなかったのだろうと、演じながら思いました。

●印象に残っているシーン

竹中半兵衛（菅田将暉）を殺すよう、家臣の安藤守就（田中哲司）に命じる第９回（３月８日放送）のシーンは、龍興の悪役ぶりが特に際立つ場面でした。演じている自分でも「本当に嫌な上司だな」と思うほどでした（笑）。

あそこまで人に顔を近づけて話すことはなかなかないので、田中さんには申し訳ないと思いながらも、ぎりぎりまで踏み込み、本当に憎たらしい雰囲気が出るように心がけました。

どなることも日常ではないことで、脚本のビックリマークの多さには驚きましたが、思い切りよく家臣をどなりつける演技は、楽しくもありました。

視聴者の皆さんに「豊臣兄弟！」の“ヒール”として、気に食わない存在だと思っていただけたなら、僕としては万々歳です（笑）。

＜第九回のあらすじ＞

小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。

だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。

その一方で、二人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。

二人からの報告を聞いた信長（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山城を包囲するも、窮地の龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわし…。