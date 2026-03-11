＜ホワイトデー、買うのは誰？＞バレンタインにチョコをもらった夫。購入頼まれモヤッ…【前編まんが】
私はサキ（30代前半）。夫のジュンセイ（30代前半）とは学生のころからの付き合い。ジュンセイはノリがよくて面倒見もいいので、学生時代からバレンタインデーはたくさんのチョコをもらっていました。結婚する前は、義母にホワイトデーのお返しの準備を頼んでいたようですが、結婚してからは私が頼まれることに。けれど、私がなぜホワイトデーのプレゼントを買いに行かなければならないのでしょうか？ このあと同級生のアイカとランチなので、相談してみようと思っています。
今年のバレンタイン、夫は会社の人からチョコをいくつかもらってきていました。甘いものが好きな夫と私は、もらったチョコを一緒に食べています。でも、だからといって私がホワイトデーのお返しを買いに行くのは話が違うと思うのです。
夫と話し込んでしまい、待ち合わせの時間ギリギリになってしまいました。子どもが帰宅する16時までには家に帰らなければいけません。アイカとランチをするのも久しぶりだし、ゆっくり話もしたいので、どう考えても、この時期の混雑したデパ地下に寄る暇なんてないのです。
私は朝、夫の「ホワイトデーのお返しを買ってきて」というお願いを断りました。
どうして顔も知らない人たちのために、私の時間を使わなければならないのか。
「自分がもらったんだから、自分で選びなさいよ！」と、心の底から思ったのです。
しかし同級生のアイカは、今から旦那さんのホワイトデーのお返しを買いに行くと言います。
家庭によって事情が違うだろうし、えらいなと思うのですが、アイカは私にも「ホワイトデーのお返しは妻が買ったほうがいい！」とプレゼンをはじめました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
