きょう（11日）フィリピンの東で台風第３号が発生しました。

気象庁によりますと、11日午前3時、フィリピンの東の北緯11度40分、東経138度05分で、熱帯低気圧が台風第３号になりました。台風はほとんど停滞しています。

中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートルで中心の北西側220キロ以内と南東側165キロ以内では

風速15メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路

台風の中心は、24時間後の12日午前3時にはフィリピンの東の北緯11度20分、東経139度05分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートルが予想されます。

13日の予想

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、48時間後の13日午前3時にはマリアナ諸島の

北緯12度40分、東経141度40分を中心とする半径210キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は1002ヘクトパスカルが予想されます。なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70％です。この方面の船舶は十分警戒してください。

（3月11日午前4時5分気象庁発表「台風第3号に関する情報」より）