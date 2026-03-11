【台風情報】フィリピンの東で台風第3号が発生 今後の進路は？
きょう（11日）フィリピンの東で台風第３号が発生しました。
気象庁によりますと、11日午前3時、フィリピンの東の北緯11度40分、東経138度05分で、熱帯低気圧が台風第３号になりました。台風はほとんど停滞しています。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで中心の北西側220キロ以内と南東側165キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路
台風の中心は、24時間後の12日午前3時にはフィリピンの東の北緯11度20分、東経139度05分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
13日の予想
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、48時間後の13日午前3時にはマリアナ諸島の
北緯12度40分、東経141度40分を中心とする半径210キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1002ヘクトパスカルが予想されます。なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70％です。この方面の船舶は十分警戒してください。
（3月11日午前4時5分気象庁発表「台風第3号に関する情報」より）